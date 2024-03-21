Маркевич: Даже не допускаю мысли, что наши не обыграют Боснию

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина .

"Я даже не допускаю мысли, что наши не выиграют. Если меня слышат (в первую очередь футболисты, потому что они на поле): парни, нужно сделать все для того, чтобы мы поехали на чемпионат Европы.

У нас хорошая команда. У нас более сильная команда, чем Босния и Герцеговина. Все в их руках", – сказал Маркевич.