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Маркевич: Даже не допускаю мысли, что наши не обыграют Боснию
Но к перерыву - 0:0
uaf.ua
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина –
"Я даже не допускаю мысли, что наши не выиграют. Если меня слышат (в первую очередь футболисты, потому что они на поле): парни, нужно сделать все для того, чтобы мы поехали на чемпионат Европы.
У нас хорошая команда. У нас более сильная команда, чем Босния и Герцеговина. Все в их руках", – сказал Маркевич.
После первого тайма счет 0:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет
А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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