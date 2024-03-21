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Маркевич: Даже не допускаю мысли, что наши не обыграют Боснию

Национальная сборная Украины

Но к перерыву - 0:0

Маркевич: Даже не допускаю мысли, что наши не обыграют Боснию

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина.

"Я даже не допускаю мысли, что наши не выиграют. Если меня слышат (в первую очередь футболисты, потому что они на поле): парни, нужно сделать все для того, чтобы мы поехали на чемпионат Европы.

У нас хорошая команда. У нас более сильная команда, чем Босния и Герцеговина. Все в их руках", – сказал Маркевич.

После первого тайма счет 0:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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