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Украина прошла в финал плей-офф квалификации Евро-2024 – известен соперник

Национальная сборная Украины
Обновлено

Исландия!

Украина прошла в финал плей-офф квалификации Евро-2024 – известен соперник

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Мартыник Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина после невероятного камбэка прошла Боснию и Герцеговину. Матч закончился со счетом 1:2 (57' Матвиенко (АГ) 1:0, 85' Яремчук 1:1, 88' Довбик 1:2). Украина сыграет финале плей-офф квалификации Евро-2024 со сборной Исландии.

Матч Израиль - Исландия закончился со счетом 1:4. В финал плей-офф квалификации Евро-2024 прошла Исландия, где встретится с Украиной. Матч состоится 26 марта 2024 года в 21:45.

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Напомним, что Украина в случае выхода на Евро-2024 попадет в группу Е, где встретится со сборными Румынии, Бельгии и Словакии.

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