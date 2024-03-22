Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина прошла в финал плей-офф квалификации Евро-2024 – известен соперник
Исландия!
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина после невероятного камбэка прошла Боснию и Герцеговину. Матч закончился со счетом 1:2 (57' Матвиенко (АГ) 1:0, 85' Яремчук 1:1, 88' Довбик 1:2). Украина сыграет финале плей-офф квалификации Евро-2024 со сборной Исландии.
Матч Израиль - Исландия закончился со счетом 1:4. В финал плей-офф квалификации Евро-2024 прошла Исландия, где встретится с Украиной. Матч состоится 26 марта 2024 года в 21:45.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Украина в случае выхода на Евро-2024 попадет в группу Е, где встретится со сборными Румынии, Бельгии и Словакии.
Популярное сейчас
- Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча. Обновляется
- Босния и Герцеговина - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- УАФ разобрала пенальти в ворота Динамо на последних минутах матча с Вересом
- Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО