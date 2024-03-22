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Яремчук вошел в топ-5 бомбардиров сборной Украины
Яремчук забил 14 голов за сборную
Instagram Yaremchuk
Роман Яремчук забил 14 голов за сборную Украины, выйдя на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.
- Шевченко - 48
- Ярмоленко - 46
- Коноплянка - 21
- Ребров - 15
- Яремчук - 14
21 марта в стыковом матче против Боснии и Герцеговины Яремчук забил гол на 85-й минуте и отдал ассист на 88'.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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