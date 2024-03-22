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Яремчук вошел в топ-5 бомбардиров сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Яремчук забил 14 голов за сборную

Яремчук вошел в топ-5 бомбардиров сборной Украины

Instagram Yaremchuk

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Роман Яремчук забил 14 голов за сборную Украины, выйдя на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

  • Шевченко - 48
  • Ярмоленко - 46
  • Коноплянка - 21
  • Ребров - 15
  • Яремчук - 14

21 марта в стыковом матче против Боснии и Герцеговины Яремчук забил гол на 85-й минуте и отдал ассист на 88'.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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