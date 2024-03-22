"Танкетка – главный герой". Валенсия поздравила Яремчука с успешным матчем за Украину

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024, в котором сборная Боснии и Герцеговины на своем поле встречалась с Украиной. Игра завершилась волевой победой сине-желтых (2:1), а главным героем поединка стал Роман Яремчук. На его счету гол+пас.

"Валенсия" не обошла вниманием перфоманс своего форвард и поздравила украинца с победой над боснийцами.

"Яремчук вышел на поле на 81-й минуте. На 85-й минуте он забил гол, сравняв счет. На 88-й минуте он оформил голевой пас на победный мяч. "Танкетка" – главный герой победы Украины и выхода своей команды в финал плей-офф отбора к Евро-2024", – написала пресс-служба "летучих мышей".