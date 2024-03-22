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"Танкетка – главный герой". Валенсия поздравила Яремчука с успешным матчем за Украину

Национальная сборная Украины

Форвард отличился голом и ассистом в ворота Боснии

"Танкетка – главный герой". Валенсия поздравила Яремчука с успешным матчем за Украину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024, в котором сборная Боснии и Герцеговины на своем поле встречалась с Украиной. Игра завершилась волевой победой сине-желтых (2:1), а главным героем поединка стал Роман Яремчук. На его счету гол+пас.

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"Валенсия" не обошла вниманием перфоманс своего форвард и поздравила украинца с победой над боснийцами.

"Яремчук вышел на поле на 81-й минуте. На 85-й минуте он забил гол, сравняв счет. На 88-й минуте он оформил голевой пас на победный мяч. "Танкетка" – главный герой победы Украины и выхода своей команды в финал плей-офф отбора к Евро-2024", – написала пресс-служба "летучих мышей".

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Украина Босния и Герцеговина Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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terber (ternopil)
22.03.2024 в 09:51
раз в рік і палка стріляє))
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Комментарии 1
terber (ternopil)
22.03.2024 в 09:51
раз в рік і палка стріляє))
Ответить
0
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