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"Танкетка – главный герой". Валенсия поздравила Яремчука с успешным матчем за Украину
Форвард отличился голом и ассистом в ворота Боснии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024, в котором сборная Боснии и Герцеговины на своем поле встречалась с Украиной. Игра завершилась волевой победой сине-желтых (2:1), а главным героем поединка стал Роман Яремчук. На его счету гол+пас.
"Валенсия" не обошла вниманием перфоманс своего форвард и поздравила украинца с победой над боснийцами.
"Яремчук вышел на поле на 81-й минуте. На 85-й минуте он забил гол, сравняв счет. На 88-й минуте он оформил голевой пас на победный мяч. "Танкетка" – главный герой победы Украины и выхода своей команды в финал плей-офф отбора к Евро-2024", – написала пресс-служба "летучих мышей".
Yaremchuk entró en el minuto 81— Valencia CF (@valenciacf) March 21, 2024
En el 85 marcó el gol del empate
En el 88 dio la asistencia para el gol de la victoria
???????????? La Tanqueta, protagonista en el triunfo de Ucrania y logra el pase para la final del play-off clasificatorio de la #EURO2024
¡Enhorabuena, Roman! ???????????? https://t.co/GA1jyYOYIz
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