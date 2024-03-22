Яремчук: Игра в два форварда? Чувствую себя как рыба в воде с этой системой

Матч Босния и Герцеговина - Украина закончился со счетом 1:2. Львом матча выбрали Романа Яремчука (гол+пас). Он после матча дал свой комментарий:

"Я думаю, в первую очередь удалось спасти игру благодаря тому, что мы команда, верили до конца. Кто на замене, кто в основном составе - все. Старались нагнетать. Хорошо то, еще хорошо заканчивается. Сложный матч, боснийцы тянули время в конце... Слава богу, что так все завершилось. Готовимся к следующему матчу. Уже поговорили с ребятами. У нас есть опыт после игры с Шотландией, когда мы Уэльсу проиграли, чтобы больше такого не повторялось. Поэтому нужно очень серьезно готовиться, максимальная концентрация. Матч с Исландией не за горами, едем с хорошим настроением в Польшу".

"У меня хорошее время в клубе и в сборной? Секретов нет. Надо работать, верить в то, что ты делаешь, верить в бога, и иметь возле себя людей, которые тебе помогают".

"Босния удивила компактностью, они хорошо оборонялись, выбегали в контратаки, Джеко цеплялся за мячи, было сложно на первых минутах, плюс им помогали болельщики".

"Ребров в перерыве подсказал, как надо располагаться на поле, чтобы вскрывать сложную оборону, сказал добавить в агрессии и стараться реализовать свои моменты, поэтому во втором тайме это получилось".

"Игра в два форварда? Я в клубе играю так, я себя чувствую как рыба в воде с этой системой. Мне легче играть, когда рядом есть такой футболист, как Артем, но схему выбирает тренер".

"Я очень плохо видел забитый гол. Я понимаю, что пошел сложный прострел. Мы обязательно разберем эту ситуацию на теории и сделаем все, чтобы такого не повторилось".