Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров стал рекордсменом по количеству волевых побед в качестве тренера сборной Украины
При Реброве команда одержала уже три волевые победы
Фото: УАФ
Вчера, 21 марта,
Этот матч стал 3-м для главного тренера украинской сборной Сергея Реброва, в котором команда под его руководством победила, уступая в счете. Таким образом, Ребров стал рекордсменом по этому показателю.
Всего сборная Украины 8 раз одерживала волевые победы в официальных матчах. В последний раз до Реброва это было в 2012-м в матче Украина – Швеция (2:1).
"Наверное, это игра в ва-банк. Если мы проигрываем, то нужно усиливать атаку.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Важно было сохранить какую-то структуру в обороне, но я считаю, что вышедшие на замену игроки добавили темп в игре. Все ребята заслуживают этой победы", – сказал Ребров.
Популярное сейчас
- Три президента, положительный Блаттер и Додик за Россию: соперник сборной Украины сложнее, чем вы можете вообразить
- Украина - Исландия. Статистика личных встреч конкурентов за место на Евро-2024
- Украина – здесь. Шесть претендентов на три места. Вся сетка плей-офф отбора к Евро-2024
- Плей-офф отбора на Евро-2024. Босния и Герцеговина - Украина 1:2. Стоило лишь перестать бояться
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Комментарии 1