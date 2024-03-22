Ребров стал рекордсменом по количеству волевых побед в качестве тренера сборной Украины

Вчера, 21 марта, сборная Украины в матче плей-офф раунда отбора Евро-2024 в волевом стиле победила Боснию и Герцеговину (2:1).

Этот матч стал 3-м для главного тренера украинской сборной Сергея Реброва, в котором команда под его руководством победила, уступая в счете. Таким образом, Ребров стал рекордсменом по этому показателю.

Всего сборная Украины 8 раз одерживала волевые победы в официальных матчах. В последний раз до Реброва это было в 2012-м в матче Украина – Швеция (2:1).

"Наверное, это игра в ва-банк. Если мы проигрываем, то нужно усиливать атаку.

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