  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров стал рекордсменом по количеству волевых побед в качестве тренера сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров стал рекордсменом по количеству волевых побед в качестве тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

При Реброве команда одержала уже три волевые победы

Ребров стал рекордсменом по количеству волевых побед в качестве тренера сборной Украины

Фото: УАФ

Новина українською

Вчера, 21 марта, сборная Украины в матче плей-офф раунда отбора Евро-2024 в волевом стиле победила Боснию и Герцеговину (2:1).

Этот матч стал 3-м для главного тренера украинской сборной Сергея Реброва, в котором команда под его руководством победила, уступая в счете. Таким образом, Ребров стал рекордсменом по этому показателю.

Всего сборная Украины 8 раз одерживала волевые победы в официальных матчах. В последний раз до Реброва это было в 2012-м в матче Украина – Швеция (2:1).

"Наверное, это игра в ва-банк. Если мы проигрываем, то нужно усиливать атаку.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Важно было сохранить какую-то структуру в обороне, но я считаю, что вышедшие на замену игроки добавили темп в игре. Все ребята заслуживают этой победы", – сказал Ребров.

По теме
yellow-arrow
Гимн Украины перед матчем с Исландией исполнит фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец
yellow-arrow
Судаков: Первый гол убил боснийцев - они наверняка на 90% думали, что уже проходят дальше
yellow-arrow
Выбор Мельгосы. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Марокко
Сергей Ребров Украина Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
22.03.2024 в 19:54
Головний спонсор торгівельної марки "Валідол", пан Сергій Ребров, вітаємо!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
22.03.2024 в 19:54
Головний спонсор торгівельної марки "Валідол", пан Сергій Ребров, вітаємо!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости