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Национальная сборная Украины

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Гимн Украины перед матчем с Исландией исполнит фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец

Национальная сборная Украины

Однажды он уже исполнял гимн перед матчем

Гимн Украины перед матчем с Исландией исполнит фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

26 марта в польском Вроцлаве сборная Украины проведет финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 с Исландией.

Гимн Украины перед матчем исполнит фронтмен и продюсер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец.

Напомним, что Танчинец уже исполнял гимн Украины перед матчем национальной команды осенью прошлого года с Северной Македонией (2:0) в Праге.

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