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Гимн Украины перед матчем с Исландией исполнит фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец
Однажды он уже исполнял гимн перед матчем
uaf.ua
26 марта в польском Вроцлаве
Гимн Украины перед матчем исполнит фронтмен и продюсер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец.
Напомним, что Танчинец уже исполнял гимн Украины перед матчем национальной команды осенью прошлого года с Северной Македонией (2:0) в Праге.
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