Маркевич: Думаю, с исландцами будет проще, чем с боснийцами, которые просто тупо не давали нам играть

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился мнением о вчерашнем стыковом матче Босния и Герцеговина – Украина (1:2) за право выступать в финальной части Евро-2024

— Увидели мы мучения и страдания сборной Украины, но есть результат. Это самое важное?

– Главное – результат. Ясно, что команда может гораздо больше. Но так вышло, что ты сделаешь? Выиграли, и все. Думаю, вторая игра уже будет лучше.

— Если сборная под руководством Сергея Реброва и дальше будет играть не так, как хотят болельщики, но побеждает. Такая философия будет нормальной?

– Я знаю одно – если команда играет, то она и побеждает. Здесь больше было фарта, чем самой игры. Если будет игра – будут победы. Всё очень просто. А такие игры тоже бывают, все сыграли ниже своих возможностей. Надеемся, что такого больше не будет.

— Игру с боснийцами решили последние пять минут основного времени. Роман Яремчук, уроженец Львова, забил и отдал ассист. В "Валенсии" он тоже играет хорошо в последнее время. Можно ли официально считать, что кризис нападающего прошел?

– Ну дай Бог. Потому что он в сборной нужен. Ну и наш представитель в Ла Лиге, это тоже важно.

— Яремчук вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной Украины с 14 голами. Впереди Сергей Ребров — 15. Может быть так, что в игре с исландцами Роман сравнится или даже превзойдет главного тренера команды.

– Я думаю, что Ребров не будет против.

– Вы ожидали, что матч будет именно таким? Без большого количества моментов и напряжение до последней секунды. В конце матча Мудрик фактически в пустые ворота мог забивать и третий. Такие моменты реализовывать нужно ли не страшно?

- Конечно, такое нужно забивать. В футболе всякое бывает. А если бы на последних секундах дурак залетел? Надо было добивать соперника. Главное, что команда выиграла, это сейчас очень важно. Но это далеко не та игра, в которую может играть наша сборная. Ну, но так бывает. Босния играла прямо в антифутбол. Они не давали никому ничего делать на поле, длинными передачами играли. С такими командами не так-то просто играть, когда они играют строго в обороне. Но считаю, что с Исландией будет совсем другой рисунок игры. Мне так кажется.

— С исландцами так же надо играть, как с боснийцами, или что-то нужно менять?

— Сами исландцы играют не так, как боснийцы. Соперника нельзя недооценивать, они достаточно неплохо смотрятся. Но у нас есть преимущество, потому что мы теперь будем играть номинально дома, при своих болельщиках. Всегда наша сборная первую игру хорошо играла, а вторую плохо. Теперь будет наоборот.

— В финале отбора в ЧЕ нам будет еще сложнее, чем было теперь или уже не будет так тяжело?

— Я думаю, что не будет так сложно, как было с боснийцами. Они просто тупо не давали нам играть. Это характеризуется как антифутбол. Но нужно уметь и с такими командами.