  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Отрабатывали схемы на матч с Исландией и пробивали пенальти. Сборная Украины провела тренировку в одной группе
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отрабатывали схемы на матч с Исландией и пробивали пенальти. Сборная Украины провела тренировку в одной группе

Национальная сборная Украины
Обновлено

Игроки отрабатывали передачи с завершающими ударами и пенальти

Отрабатывали схемы на матч с Исландией и пробивали пенальти. Сборная Украины провела тренировку в одной группе

Фото: УАФ

Новина українською

Сегодня сборная Украины тренировалась в одной группе: в занятии приняли участие все исполнители, присутствующие в расположении команды.

После разминки и отработки передач ребята перешли к основной работе. В рамках игровых серий Сергей Ребров ставил футболистам соответствующие задачи, нарабатывая схемы на решающий матч. Как и перед поединком с боснийцами, наставник сине-желтых осуществляет активную ротацию исполнителей на позициях, поэтому у всех футболистов есть шанс доказать свою готовность сыграть в финале плей-офф.

Во время сегодняшней тренировки сборники также отрабатывали пассинг с завершающими ударами, а закончили вечернюю работу пробитием пенальти.

Напомним, сборная Украины 26 марта встретится с Исландией в решающем матче за путевку на Евро-2024.

По теме
yellow-arrow
Капитан сборной Исландии: Украина гораздо более сильный соперник, чем команда Израиля
yellow-arrow
Конопля: Исландия - это Босния умноженная на три
yellow-arrow
Трубин о конкуренции с Луниным: Не буду честным, если скажу, что не расстроился
Украина Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
uaf.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости