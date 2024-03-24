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Отрабатывали схемы на матч с Исландией и пробивали пенальти. Сборная Украины провела тренировку в одной группе
Игроки отрабатывали передачи с завершающими ударами и пенальти
Фото: УАФ
Сегодня сборная Украины тренировалась в одной группе: в занятии приняли участие все исполнители, присутствующие в расположении команды.
После разминки и отработки передач ребята перешли к основной работе. В рамках игровых серий Сергей Ребров ставил футболистам соответствующие задачи, нарабатывая схемы на решающий матч. Как и перед поединком с боснийцами, наставник сине-желтых осуществляет активную ротацию исполнителей на позициях, поэтому у всех футболистов есть шанс доказать свою готовность сыграть в финале плей-офф.
Во время сегодняшней тренировки сборники также отрабатывали пассинг с завершающими ударами, а закончили вечернюю работу пробитием пенальти.
Напомним, сборная Украины 26 марта встретится с Исландией в решающем матче за путевку на Евро-2024.
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