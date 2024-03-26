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Есть ли Цыганков? Определилась заявка сборной Украины на матч с Исландией
Кого выбрал Сергей Ребров?
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Сегодня, 26 марта сборная Украины проведет финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против команды Исландии. Главный тренер нашей национальной команды Сергей Ребров огласил заявку на предстоящую игру:
Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и Даниил Сикан.
Тем временем Виктор Цыганков восстановился после травмы и находится в списке игроков, которые могут сыграть в поединке.
Матч Украина - Исландия состоится сегодня, 26 марта во Вроцлаве и начнется в 21:45.
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