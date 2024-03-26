Сборная Украины определилась с формой на решающий матч против Исландии

Сегодня, 26 марта сборная Украины проведет финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии. Представители обеих команд определились с игровой формой.

Подопечные Сергея Реброва проведут игру в желтой экипировки а вратарь будет одет в зеленый комплект. Исландцы выйдут на поле в синей форме, а голкипер - в красной.

Напомним, матч Украина - Исландия пройдет в польском Вроцлаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

Фото: УАФ/ Автор - Александр Гливинский