Национальная сборная Украины
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Сборная Украины определилась с формой на решающий матч против Исландии
Будет фартовая?
Збірна України Фото: УАФ
Сегодня, 26 марта сборная Украины проведет финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии. Представители обеих команд определились с игровой формой.
Подопечные Сергея Реброва проведут игру в желтой экипировки а вратарь будет одет в зеленый комплект. Исландцы выйдут на поле в синей форме, а голкипер - в красной.
Напомним, матч Украина - Исландия пройдет в польском Вроцлаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.
Фото: УАФ/ Автор - Александр Гливинский
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
26.03.2024 в 13:32
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