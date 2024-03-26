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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины определилась с формой на решающий матч против Исландии

Национальная сборная Украины

Будет фартовая?

Сборная Украины определилась с формой на решающий матч против Исландии

Збірна України Фото: УАФ

Новина українською

Сегодня, 26 марта сборная Украины проведет финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии. Представители обеих команд определились с игровой формой.

Подопечные Сергея Реброва проведут игру в желтой экипировки а вратарь будет одет в зеленый комплект. Исландцы выйдут на поле в синей форме, а голкипер - в красной.

Напомним, матч Украина - Исландия пройдет в польском Вроцлаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

Сборная Украины определилась с формой на решающий матч против Исландии - изображение 1Сборная Украины определилась с формой на решающий матч против Исландии - изображение 2Сборная Украины определилась с формой на решающий матч против Исландии - изображение 3
Фото: УАФ/ Автор - Александр Гливинский
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
26.03.2024 в 13:32
Нагадаємо, матч Україна - Ісландія відбудеться у польському Вроцлаві -- це якщо польські "фермери" не заблокують проїзд до стадіону.
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Комментарии 2
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
26.03.2024 в 13:32
Нагадаємо, матч Україна - Ісландія відбудеться у польському Вроцлаві -- це якщо польські "фермери" не заблокують проїзд до стадіону.
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0
1
avatar
Вarcelinius
26.03.2024 в 12:42
Мы в синей сильнее играем. И на правах хозяев мы могли бы её выбрать. А вот ислы в своей родной фартовой форме играют. Л0хи? Л0хи. Надо каждую мелочь для достижения своей цели использовать. Синий цвет сильнее жёлтого.
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