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Маркевич: Говорят, что победный состав не меняют, но сегодня у сборной Украины будут замены в стартовом составе

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тактические прогнозы на матч Украина - Исландия от Мирона Богдановича

Маркевич: Говорят, что победный состав не меняют, но сегодня у сборной Украины будут замены в стартовом составе

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора Евро-2024 Украина – Исландия.

"Хотя говорят, что победный состав, как правило, не меняют, сегодня с первых минут в украинской сборной будут изменения по сравнению с поединком с боснийцами на прошлой неделе.

В первую очередь, на мой взгляд, речь идет о появлении на правом фланге полузащиты Виктора Цыганкова вместо Александра Зубкова. После повреждения он уже провел несколько тренировок в общей группе и готов помочь.

Поскольку в последнее время Александр Зинченко много пропустил из-за травмы, поэтому ему может не хватить сил на высоком уровне провести два спаренных матча. Тем более, что в Зенице с боснийцами он не поразил. На этой позиции может сыграть Руслан Малиновский, а поскольку исландцы любят действовать от обороны, то должно пригодиться его умение мощно пробивать из-за пределов штрафной.

И, наконец, своим выходом на замену в Зенице Роман Яремчук доказал, что даже за несколько минут пребывания на поле можно стать героем поединка. Нападающий "Валенсии" доказал, что находится в боевой спортивной форме, снова заточен на ворота соперника. По моему мнению, у него есть все шансы сегодня выйти в старте", - сказал Маркевич.

Напомним, что матч Украина - Исландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
26.03.2024 в 18:53
ЗИНУ не ставить--тупой
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
26.03.2024 в 18:53
ЗИНУ не ставить--тупой
Ответить
0
0

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