Миколенко: Босния и Исландия - совершенно разные соперники. Не могу сказать, кто лучше из них, кто слабее

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился своими ожиданиями от матча плей-офф раунда отбора Евро-2024 против Исландии.

– Впереди у нас Исландия. Ты сам уже присматривался к этой команде?

– У нас была теория по поводу Исландии, поэтому мы разобрали соперника. Главный тренер нам дал установку, как мы будем играть против них.

– У Малиновского есть одноклубник, забивший три гола Израилю. Может, Руслан что-то рассказывал об этом парне?

– Ну, мы и сами видели. Малиновский много не рассказывал, мы и сами видели, что очень хороший игрок. Видно, что есть у этого нападающего класс. Он может сам сделать момент из ничего. Поэтому нужно следить за ним.

– Как против него играть? Или это лучше заранее не говорить?

– Как мне вам объяснить? Хорошо играть.

– Не давать ему дышать?

– Можно так сказать.

– Насколько Исландия сильнее Боснии?

– Это совершенно разные соперники. Они были в одной группе. В первой игре Босния 3:0 выиграла, во второй 1:1. Но это совершенно разные соперники.

Сейчас мы играем номинально дома, немного легче будет, чем в Боснии. Где-то тяжелее, где-то легче будет в этом матче, поэтому ничего не могу сказать, кто лучше из них, кто слабее.

– А в чем сила этой команды?

– Во-первых, то, что они играют по одной тактике очень много матчей подряд, они сыграны. На одну игру может любая команда собраться, если они знают, как выполнять все установки, как противостоять нам. Очень тяжело против таких команд играть.

– У нас немного неприятные воспоминания о матчах с ними. Ребята, участвовавшие в тех матчах, есть у нас в команде. Вспоминали ли матчи нет ли смысла говорить о том, что было достаточно давно?

– Думаю, что нет смысла говорить. Разные команды, разные футболисты. Почти все составы поменялись. Это совсем разные команды, можно так сказать.

– Плей-офф – это такой определенный уровень ответственности, очень непростые игры. С чем можно сравнить именно такой плей-офф?

– Это, наверное, финал кубка какой-то. Я считаю, что выход на чемпионат Европы это, можно сказать, такой мини-кубок ты выиграл. Это кубочная игра. Кубочные игры всегда тяжело играть.

– Предыдущий такой финал был в Уэльсе. Если сравнить волнение тогда и сейчас – это то же самое или мы уже закалились?

– Не знаю, не могу сказать, больше волнения или меньше. Но тогда было волнение, потому что это был мой первый плей-офф за сборную.

– Ты уже более опытен в этом смысле.

– Немного старше стал.

– После Боснии, где у нас не все складывалось, какие главные выводы нам нужно сделать?

– Не могу вам сказать. Наверное, Сергей Станиславович на все ответит. Моя задача как футболиста – выполнять его установку. Не буду рассказывать, что лучше сделать, потому что это немного дизреспект будет для меня, к моим товарищам по команде.

– Но все же то, что можем констатировать, что анализ ошибок был, и Ребров указал на то, что нужно изменить?

– Конечно. Все понимают, что мы сыграли не так, как было нужно. Да, мы выиграли, и победителей не судят, но всегда есть ошибки, тем более в этой игре, которую мы сыграли. Разобрали ошибки, идем дальше в финал

– В игре с боснийцами ты не так часто, как мы привыкли, подключался к атакам. Такое было указание?

– Я уже на прямом эфире говорил Владе Зинченко, что вот видите, вы разбираетесь в футболе. В каждом матче у меня разные задачи, так как и у всех футболистов нашей команде.

Мы подстраиваемся под команду и разбираем, как лучше сыграть, например, мне как левому защитнику или Мудрику как левому полузащитнику. Поэтому немного функции иногда меняются.

– Какое настроение в команде?

– Концентрация. Я сегодня заметил на тренировке, что концентрация.

– Чувствуешь, что каждый из ребят хочет попасть в стартовый состав?

– Конечно. Потому что здесь большая мотивация попасть в сборную, а потом еще в основной состав. Поэтому у всех мотивация, но все относятся друг к другу с уважением и все отрабатывают на максимуме, но без подножек можно так сказать.