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"Наш украинский дуэт хочет играть на Евро", - Жирона пожелала удачи Цыганкову и Довбику
Жирона сегодня за Украину
Girona
Сегодня, 26 марта, состоится решающий матч за выход на Евро-2024. Сборная Украины в плей-офф отбора сыграет с Исландией.
Матч интересен не только украинским болельщикам – "Жирона" пожелала успехов двум своим украинским сборникам – Виктору Цыганкову и Артему Довбику.
"Наш украинский дуэт хочет играть на Евро. Ребята, желаем вам успеха в этот вечер”, – пишет пресс-служба клуба в соцсетях.
Напомним, что Цыганков выйдет в стартовом составе на матч,
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Отметим, что матч Украина - Исландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
✌️ La nostra dupla ucraïnesa vol jugar l'Eurocopa! ????????— Girona FC (@GironaFC) March 26, 2024
???? Molta sort aquesta nit, nois! ???? pic.twitter.com/By8h6mEx6o
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