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"Наш украинский дуэт хочет играть на Евро", - Жирона пожелала удачи Цыганкову и Довбику

Национальная сборная Украины
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Жирона сегодня за Украину

"Наш украинский дуэт хочет играть на Евро", - Жирона пожелала удачи Цыганкову и Довбику

Girona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 марта, состоится решающий матч за выход на Евро-2024. Сборная Украины в плей-офф отбора сыграет с Исландией.

Матч интересен не только украинским болельщикам – "Жирона" пожелала успехов двум своим украинским сборникам – Виктору Цыганкову и Артему Довбику.

"Наш украинский дуэт хочет играть на Евро. Ребята, желаем вам успеха в этот вечер”, – пишет пресс-служба клуба в соцсетях.

Напомним, что Цыганков выйдет в стартовом составе на матч, Довбик остался в запасе.

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Отметим, что матч Украина - Исландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Украина Исландия Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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