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Малиновский, Цыганков, Яремчук - в старте сборной Украины на Исландию

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стартовые составы команд

Малиновский, Цыганков, Яремчук - в старте сборной Украины на Исландию

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве проведет финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы:

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко, Малиновский, Судаков, Мудрик, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Довбик, Ванат, Зубков, Бондарь, Тымчик

Исландия: Вальдимарссон, Тораринссон, Пальссон, Ингасон, Й. Гвюдмюндссон, Торстейнссон, А. Гвюдмюндссон, Харальдссон, Гретарссон, Траустасон, А. Гудьонсен

Запасные: Э. Олафссон, П. Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, В. Виллюмссон, Андерсон, Йоуханнессон, Оскарссон, К. Хлинссон

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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1 голосов
Комментарии
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vlotko (Броди)
26.03.2024 в 22:31
Суддя втрачає контроль над грою.
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Комментарии 12
vlotko (Броди)
26.03.2024 в 22:31
Суддя втрачає контроль над грою.
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0
0
Fenimor (Cooper)
26.03.2024 в 21:12
Один Сампстед якийсь не від батька )))
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0
Термит (Київ)
26.03.2024 в 20:59
Шапаренко в останніх матчах дуже свіжо виглядав і з Бражко у центрі він добре зіграний, як на мене він був би кращий ніж Малиновський. Але побачимо!
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1
kalan-86 (Анкара)
26.03.2024 в 21:00
Думаю вийде у другому таймі, так як Малини все одно не вистачить на весь матч. Може буде заміна Бражка на Зіну в другому таймі також.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.03.2024 в 20:50
Не очікував, що Яремчук вийде з перших хвилин. А так ніби-то все передбачувано, зважаючи на невдалу гру Зінченка і Зубкова. Молимося!
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1
0
avatar
okolegko (Київ)
26.03.2024 в 20:46
Малиновський вийшов очікувано. Але я все ж сподівався, що Реброву вистачить розуму поставити Тимчика замість коноплі і не травмувати знову Цинікова. Краще було б Зубкова з перших хвилин пободатися з вікінгами, а у другому таймі добити Циганковим. Яремчука не обговорюю, оскільки це видніше тренеру
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0
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vlotko (Броди)
26.03.2024 в 20:41
Я думав, що буде два нападники: Довбик + Яремчук. Значить будуть грати споглядаючи на оборону, хоча середня лінія потужна.
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0
kalan-86 (Анкара)
26.03.2024 в 20:57
Два нападники то було б дуже амбіційно і недалекоглядно. У Ісландії є швидкий форвард, тож про оборону не треба забувати. Радий бачити Циганкова в основі, думаю що він свою справу зробить, а хвилині на 60й вийде вже Зубков.
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2
1
vlotko (Броди)
26.03.2024 в 21:19
Якщо наш напад спричинив би потужний тиск двома фордами, то і їх швидкий форвард мав би інші завдання. Гра покаже.
 
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Morphyk7 (Черновцы)
26.03.2024 в 20:41
Малиновский вообще не впечатляет впоследнее время. Чуйка, что матвиенко в очередной раз набокопорит
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0
2
kalan-86 (Анкара)
26.03.2024 в 20:59
Не будь таким песимістом. Все буде добре. Матвієнко нам потрібен в центрі, тому що він може добре починати атаки. Сподіваюсь його будуть страхувати Миколенко та Забарний. Хоч би тільки Коля пенальті не привіз.
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2
0
vlotko (Броди)
26.03.2024 в 21:21
Багато залежатиме від французської бригади арбітрів.
 
0
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