Малиновский, Цыганков, Яремчук - в старте сборной Украины на Исландию

Сегодня, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве проведет финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы:

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко, Малиновский, Судаков, Мудрик, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Довбик, Ванат, Зубков, Бондарь, Тымчик

Исландия: Вальдимарссон, Тораринссон, Пальссон, Ингасон, Й. Гвюдмюндссон, Торстейнссон, А. Гвюдмюндссон, Харальдссон, Гретарссон, Траустасон, А. Гудьонсен

Запасные: Э. Олафссон, П. Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, В. Виллюмссон, Андерсон, Йоуханнессон, Оскарссон, К. Хлинссон

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.