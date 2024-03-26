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Малиновский, Цыганков, Яремчук - в старте сборной Украины на Исландию
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве проведет финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.
Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы:
Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко, Малиновский, Судаков, Мудрик, Цыганков, Яремчук
Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Довбик, Ванат, Зубков, Бондарь, Тымчик
Исландия: Вальдимарссон, Тораринссон, Пальссон, Ингасон, Й. Гвюдмюндссон, Торстейнссон, А. Гвюдмюндссон, Харальдссон, Гретарссон, Траустасон, А. Гудьонсен
Запасные: Э. Олафссон, П. Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, В. Виллюмссон, Андерсон, Йоуханнессон, Оскарссон, К. Хлинссон
Напомним, что UA-Футбол проведет
А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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