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Матвиенко впервые вывел сборную Украины с капитанской повязкой
30-й капитан в истории сборной Украины
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 26 марта,
С капитанской повязкой нашу команду на матч выведет защитник "Шахтера" Николай Матвиенко.
И это будет первый случай в историю, когда Николай получит капитанскую повязку сборной, который станет 30-м капитаном в истории сборной Украины.
Отметим, что матч Украина - Исландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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