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Матвиенко впервые вывел сборную Украины с капитанской повязкой

Национальная сборная Украины
Обновлено

30-й капитан в истории сборной Украины

Матвиенко впервые вывел сборную Украины с капитанской повязкой

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве проведет финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

С капитанской повязкой нашу команду на матч выведет защитник "Шахтера" Николай Матвиенко.

И это будет первый случай в историю, когда Николай получит капитанскую повязку сборной, который станет 30-м капитаном в истории сборной Украины.

Отметим, что матч Украина - Исландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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