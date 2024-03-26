Матвиенко впервые вывел сборную Украины с капитанской повязкой

Сегодня, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве проведет финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

С капитанской повязкой нашу команду на матч выведет защитник "Шахтера" Николай Матвиенко.

И это будет первый случай в историю, когда Николай получит капитанскую повязку сборной, который станет 30-м капитаном в истории сборной Украины.