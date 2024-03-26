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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известен календарь сборной Украины на Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Украина победила Исландию и квалифицировалась на Евро

Известен календарь сборной Украины на Евро-2024

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

26 марта сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024, обыграв Исландию (2:1).

Сине-желтые в финальной части сыграют в группе Е, где их соперниками станут Румыния, Словакия и Бельгия.

Календарь национальной сборной:

  • Румыния - Украина (17 июня);
  • Словакии - Украина (22 июня);
  • Украина - Бельгия (26 июня).
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
27.03.2024 в 00:17
всех телетрансляторов которые требуют деньги за просмотр игр сборной УКРАИНЫ на фронт --когда они уже нажрутся идёт война --армии надо помогать а не вам миллионерам
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1
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Комментарии 6
alex.belogubko (одесса)
27.03.2024 в 00:17
всех телетрансляторов которые требуют деньги за просмотр игр сборной УКРАИНЫ на фронт --когда они уже нажрутся идёт война --армии надо помогать а не вам миллионерам
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1
0
avatar
scorpius (Ck)
27.03.2024 в 00:11
Норм календарь. Если бельгийцы решат свои вопросы к 3-му туру, то это нам на руку.
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efim423 (odessa)
27.03.2024 в 00:09
календарь почти идеальный
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efim423 (odessa)
27.03.2024 в 00:09
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efim423 (odessa)
27.03.2024 в 00:09
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Bandura (Klagenfurt)
27.03.2024 в 00:03
що таке МудрІк?такі тільки за порєбриком-не перекручуйте українські прізвища-дятли
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