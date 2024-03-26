Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Украина победила Исландию и квалифицировалась на Евро
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
26 марта сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024, обыграв Исландию (2:1).
Сине-желтые в финальной части сыграют в группе Е, где их соперниками станут Румыния, Словакия и Бельгия.
Календарь национальной сборной:
- Румыния - Украина (17 июня);
- Словакии - Украина (22 июня);
- Украина - Бельгия (26 июня).
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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alex.belogubko (одесса)
27.03.2024 в 00:17
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