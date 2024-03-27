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Судаков: Второй камбэк подряд? Есть проблемы с этим, все понимаем, на ЕВРО будем исправлять

Национальная сборная Украины

Комментарии Судакова

Судаков: Второй камбэк подряд? Есть проблемы с этим, все понимаем, на ЕВРО будем исправлять

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Геогий Судаков посетил пресс-конференцию после победы над Исландией. Что сказал Судаков:

"Конечно, невероятная победа. Историческая. Вышли на ЕВРО. Эмоции переполняют. Я все потратил на поле после игры, уже их нет. Поздравляю всех болельщиков и всю нашу Украину!"

"Второй камбэк подряд? Есть проблемы с этим, все понимаем, на ЕВРО будем исправлять".

"И с Боснией, и с Исландией было тяжело. Две тяжелые игры. Сегодня было легче, потому что играли перед своими болельщики, они гнали нас вперед".

"Сложно было создавать моменты, хотя начали неплохо, после гола надо было перестраиваться на более атакующую игру".

"Мы стали играть агрессивнее после перерыва, активнее вперед, быстрее с мячом. Я поднялся выше, Малиновский тоже".

"Готовились к тяжелой игре, знали, что Исландия - это сильная команда. Не удивлены".

Напомним, что сборная Украины после победы в финале квалификации Евро-2024 попала в группу E. Где встретится со сборными Румынии, Бельгии и Словакии.

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сборная Украины Георгий Судаков
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Андрей Мартыник
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