Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Мы посвящаем эту победу воинам, которые защищают нашу свободу
Есть еще серия комментариев Сергея Станиславовича
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-конференция Сергея Реброва после матча с Исландией (2:1) была довольно короткой. Также тренер успел дать комментарий Суспільному.
"Все заслуживают эту важную победу. И ВСУ, и болельщики, и наша сборная. Мы посвящаем эту победу воинам, которые защищают нашу свободу".
"Закрыт ли вопрос с первым номером? Он никогда не может быть закрыт. Не закрыт ни по одному игроку на ЕВРО. Важно, чтобы футболисты вернулись в расположение своих клубов и готовились к турниру".
"По моему мнению, мы контролировали игру, создавали моменты, понимали, за счет чего хотим победить".
"Гол Гудмундссона прямо сейчас мне не интересен. Мы разберем этот эпизод. Для меня важнее, как мы отреагировали".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"В перерыве мы кое-что исправили. Игроки сами были очень недовольны своей игрой. Они разговаривали на повышенных тонах, возможно, это и помогло. Все понимали цену этой победы".
"Я смотрел сегодня матчи U-19, U-21. Я видел команду и там, и там. Это очень важно для нас на будущее".
"Сейчас я буду смотреть матчи, поединки наших заграницей. Завтра уже нужно готовиться и думать о ЕВРО. Будем просматривать игроков и соперников".
Популярное сейчас
- Украина – Исландия. АУДИО онлайн трансляция финального матча плей-офф отбора на ЕВРО-2024
- Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024
- Украина U-19 разгромила Швейцарию и с первого места в группе вышла на Евро-2024
- Нас приняли в Европу. Украина – Исландия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО