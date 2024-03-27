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Ребров: Мы посвящаем эту победу воинам, которые защищают нашу свободу

Национальная сборная Украины

Есть еще серия комментариев Сергея Станиславовича

Ребров: Мы посвящаем эту победу воинам, которые защищают нашу свободу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-конференция Сергея Реброва после матча с Исландией (2:1) была довольно короткой. Также тренер успел дать комментарий Суспільному.

"Все заслуживают эту важную победу. И ВСУ, и болельщики, и наша сборная. Мы посвящаем эту победу воинам, которые защищают нашу свободу".

"Закрыт ли вопрос с первым номером? Он никогда не может быть закрыт. Не закрыт ни по одному игроку на ЕВРО. Важно, чтобы футболисты вернулись в расположение своих клубов и готовились к турниру".

"По моему мнению, мы контролировали игру, создавали моменты, понимали, за счет чего хотим победить".

"Гол Гудмундссона прямо сейчас мне не интересен. Мы разберем этот эпизод. Для меня важнее, как мы отреагировали".

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"В перерыве мы кое-что исправили. Игроки сами были очень недовольны своей игрой. Они разговаривали на повышенных тонах, возможно, это и помогло. Все понимали цену этой победы".

"Я смотрел сегодня матчи U-19, U-21. Я видел команду и там, и там. Это очень важно для нас на будущее".

"Сейчас я буду смотреть матчи, поединки наших заграницей. Завтра уже нужно готовиться и думать о ЕВРО. Будем просматривать игроков и соперников".

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Влад Петрушевский
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