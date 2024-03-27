Ребров: Мы посвящаем эту победу воинам, которые защищают нашу свободу

Пресс-конференция Сергея Реброва после матча с Исландией (2:1) была довольно короткой. Также тренер успел дать комментарий Суспільному.

"Все заслуживают эту важную победу. И ВСУ, и болельщики, и наша сборная. Мы посвящаем эту победу воинам, которые защищают нашу свободу".

"Закрыт ли вопрос с первым номером? Он никогда не может быть закрыт. Не закрыт ни по одному игроку на ЕВРО. Важно, чтобы футболисты вернулись в расположение своих клубов и готовились к турниру".

"По моему мнению, мы контролировали игру, создавали моменты, понимали, за счет чего хотим победить".

"Гол Гудмундссона прямо сейчас мне не интересен. Мы разберем этот эпизод. Для меня важнее, как мы отреагировали".