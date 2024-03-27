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Таловеров: Никакие слова не могут описать радость нашей страны
Защитник сборной Украины - о победе над Исландией и выходе на Евро
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился эмоциями от выхода команды на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1).
"Никакие слова не могут описать радость нашей страны.
Спасибо всем за поддержку и надеемся на самую главную победу в ближайшее время. Вместе мы - сила!", - написал футболист на своей странице в Instagram.
Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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