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Таловеров: Никакие слова не могут описать радость нашей страны

Национальная сборная Украины

Защитник сборной Украины - о победе над Исландией и выходе на Евро

Таловеров: Никакие слова не могут описать радость нашей страны

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился эмоциями от выхода команды на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1).

"Никакие слова не могут описать радость нашей страны.

Спасибо всем за поддержку и надеемся на самую главную победу в ближайшее время. Вместе мы - сила!", - написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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Украина Исландия Максим Таловеров
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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