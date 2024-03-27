Таловеров: Никакие слова не могут описать радость нашей страны

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился эмоциями от выхода команды на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1).

"Никакие слова не могут описать радость нашей страны. Спасибо всем за поддержку и надеемся на самую главную победу в ближайшее время. Вместе мы - сила!", - написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.