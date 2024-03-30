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Бражко: Похожие упражнения, которые сейчас есть в сборной Украины, были у нас в академии Динамо
Испанский след
Фото: УАФ
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко рассказал, как ему было работать под руководством Сергея Реброва.
“ – Ты впервые работал под руководством Сергея Реброва. Какие впечатления?
– Сергей Станиславович всегда подсказывал мне. В общем, у каждого тренера свои требования, поэтому стараюсь делать все, что говорит наставник, ведь он главный.
В общем, я учился в Академии, когда Ребров был главным тренером "Динамо", а с нами занимался Альберто Босх, тоже сейчас в штабе национальной сборной. Так было интересно увидеть, что схожие упражнения к находившимся у нас в Академии есть сейчас и в национальной сборной. Единственное, что уровень футболистов не сравнить (улыбается).
– Рассказывали ли что-нибудь старшие партнеры по "Динамо" о Сергее Реброве, который он в работе?
– Я особо не расспрашивал, а в расположении сборной все увидел своими глазами. В общем, остался доволен и тренировками, и матчами, и атмосферой в команде”, - сказал Бражко.
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