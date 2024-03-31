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Игрок Руха: Работа в сборной достаточно существенно отличается от пребывания в клубе
Доволен своим дебютом
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Олег Федор прокомментировал свой дебют в футболке олимпийской сборной и рассказал о том, как состоялся сбор команды в Японии.
"Многие люди поздравили меня с вызовом еще когда только объявили заявку олимпийской сборной Украины. Я почувствовал серьезную поддержку и она придала мне уверенности. Вызов в сборную всегда приносит много положительных эмоций. Я был немного удивлен, но очень рад, что тренерский штаб вызвал меня в ряды олимпийской сборной Украины и дал возможность проявить себя. Приятно сыграть в первом матче олимпийской команды, ведь до этого сборная не играла в категории U-23 и впервые попала на Олимпийские игры, где сыграет летом.
Работа в сборной достаточно существенно отличается от пребывания в клубе. Каждый тренер имеет свое видение игры, структуры, тактики. Поэтому нужно быстро адаптироваться к этим требованиям и за короткий срок понять, как действовать согласно установок тренерского штаба сборной".
"Алексей Сыч и Роман Дидык очень мне помогли быстрее влиться в коллектив и хорошо себя там чувствовать, ведь они уже играли с некоторыми из этих футболистов в молодежной сборной. В целом в олимпийском лагере царила дружеская и непринужденная атмосфера - все внесли свой вклад в то, чтобы каждый тренировался и играл в хороших условиях. И тренеры, и футболисты способствовали скорейшей адаптации новых игроков.
Перед матчем с Японией U-23 мы много уделяли внимания своей игре, но также изучали и соперника. Это очень интересная команда, у которой есть свой игровой стиль, индивидуально сильные футболисты. Но наибольшей их преимуществом было то, что это уже не первый их сбор и они наигрывали свой состав в течение трех лет. В то же время олимпийская сборная Украины собралась впервые и эту разницу в сыгранности было заметно уже непосредственно в матче - японцы лучше чувствовали друг друга на поле. Обидно, что мы проиграли, но следует сделать правильные выводы и двигаться дальше", — сказал Федор для пресс-службы "Руха".
Напомним, за этот сезон Федор сыграл в 7 матчах, в которых отличился одной результативной передачей.
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