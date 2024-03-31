Игрок Руха: Работа в сборной достаточно существенно отличается от пребывания в клубе

Полузащитник "Руха" Олег Федор прокомментировал свой дебют в футболке олимпийской сборной и рассказал о том, как состоялся сбор команды в Японии.

"Многие люди поздравили меня с вызовом еще когда только объявили заявку олимпийской сборной Украины. Я почувствовал серьезную поддержку и она придала мне уверенности. Вызов в сборную всегда приносит много положительных эмоций. Я был немного удивлен, но очень рад, что тренерский штаб вызвал меня в ряды олимпийской сборной Украины и дал возможность проявить себя. Приятно сыграть в первом матче олимпийской команды, ведь до этого сборная не играла в категории U-23 и впервые попала на Олимпийские игры, где сыграет летом.

Работа в сборной достаточно существенно отличается от пребывания в клубе. Каждый тренер имеет свое видение игры, структуры, тактики. Поэтому нужно быстро адаптироваться к этим требованиям и за короткий срок понять, как действовать согласно установок тренерского штаба сборной".