Федорчук: Некоторые игроки сборной Украины были так заряжены на матчи, что мышцы потом не выдержали

Известный в прошлом футболист, а ныне еще и авторитетный эксперт Олег Федорчук прокомментировал эпидемию травм и болезней, которые постигли игроков сборной Украины после возвращения в клубы.

"Нагрузка Реброва точно ни при чем. Здесь есть две причины - эмоциональный накал и плохие газоны в матчах за сборную. Скорее всего, эмоциональный всплеск был очень высоким, и футболисты играли на пределе своих сил, особенно это касается Яремчука.

Было видно, что и Малиновскому тяжело давались игры, он поскользнулся, когда исландцы забили гол. Многие наши футболисты падали. Газон был тяжелый, не очень высокого качества с вязким полем, что во Вроцлаве, что в Зенице. Наши футболисты были так заряжены на матчи, что мышцы потом не выдержали.