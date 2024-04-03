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Федорчук: Некоторые игроки сборной Украины были так заряжены на матчи, что мышцы потом не выдержали

Национальная сборная Украины

Футболисты играли на пределе своих сил

Федорчук: Некоторые игроки сборной Украины были так заряжены на матчи, что мышцы потом не выдержали

Новина українською

Известный в прошлом футболист, а ныне еще и авторитетный эксперт Олег Федорчук прокомментировал эпидемию травм и болезней, которые постигли игроков сборной Украины после возвращения в клубы.

"Нагрузка Реброва точно ни при чем. Здесь есть две причины - эмоциональный накал и плохие газоны в матчах за сборную. Скорее всего, эмоциональный всплеск был очень высоким, и футболисты играли на пределе своих сил, особенно это касается Яремчука.

Было видно, что и Малиновскому тяжело давались игры, он поскользнулся, когда исландцы забили гол. Многие наши футболисты падали. Газон был тяжелый, не очень высокого качества с вязким полем, что во Вроцлаве, что в Зенице. Наши футболисты были так заряжены на матчи, что мышцы потом не выдержали.

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К тому же, у Малиновского и Яремчука не было длительного цикла, чтобы они постоянно играли в стартовом составе. Все эти факторы и сыграли роль в полученных травмах. На ровном месте повреждений не бывает.

Теперь о простудах Зубкова и Миколенко. Подтверждено, что спортсмены, которые работают под нагрузками, больше подвержены заболеваниям. Тем более, во время переездов и перелетов они пересекаются с большим количеством людей, а в Европе и Украине сейчас свирепствует вирус. В конце зимы - начале весны организм расслаблен и подхватить заразу не составляет труда. От природы никуда не убежишь", - сказал Федорчук.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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