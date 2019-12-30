Насколько внимательно вы следили за украинским футболом в 2019 году. Тест
Вспоминаем самые интересные события в отечественном футбола за уходящий год
2019 смело можно назвать успешным для отечественного футбола. В июне молодежная сборная Украины до 20 лет впервые в истории стала чемпионом мира. А в октябре национальная сборная оформила себе досрочное первое место в отборочной группе и попадание на Чемпионат Европы - 2020. Украинские болельщики с нетерпением ждут выступлений украинцев на континентальном первенстве, а пока мы предлагаем вам освежить в памяти самые интересные события 2019-го года, пройдя наш тест.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...