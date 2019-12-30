Насколько внимательно вы следили за украинским футболом в 2019 году. Тест

2019 смело можно назвать успешным для отечественного футбола. В июне молодежная сборная Украины до 20 лет впервые в истории стала чемпионом мира. А в октябре национальная сборная оформила себе досрочное первое место в отборочной группе и попадание на Чемпионат Европы - 2020. Украинские болельщики с нетерпением ждут выступлений украинцев на континентальном первенстве, а пока мы предлагаем вам освежить в памяти самые интересные события 2019-го года, пройдя наш тест.