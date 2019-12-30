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Насколько внимательно вы следили за украинским футболом в 2019 году. Тест

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Вспоминаем самые интересные события в отечественном футбола за уходящий год

Насколько внимательно вы следили за украинским футболом в 2019 году. Тест
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

2019 смело можно назвать успешным для отечественного футбола. В июне молодежная сборная Украины до 20 лет впервые в истории стала чемпионом мира. А в октябре национальная сборная оформила себе досрочное первое место в отборочной группе и попадание на Чемпионат Европы - 2020. Украинские болельщики с нетерпением ждут выступлений украинцев на континентальном первенстве, а пока мы предлагаем вам освежить в памяти самые интересные события 2019-го года, пройдя наш тест.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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