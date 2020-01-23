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Возможный трансфер Матвиенко в Арсенал и трудности Барсы. Главные новости за 22 января. Аудио

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Возможный трансфер Матвиенко в Арсенал и трудности Барсы. Главные новости за 22 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 22 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

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Кубковые матчи "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса", интерес "Арсенала" к защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко, иск "Динамо" по поводу Че Че, чемпионат Англии посреди недели и трансферные новости. Жми Play, чтобы быть в курсе всего.

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