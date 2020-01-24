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Депутат: Кому мы должны дать землю во Львове - ФК Карпаты или фирмам с Кипра?

Общие новости
(1 голосов)

Объяснил голосования "против"

Депутат: Кому мы должны дать землю во Львове - ФК Карпаты или фирмам с Кипра?
Новина українською

Депутат Петр Адамык объяснил, почему городской совет Львова не поддержал выделение 8 гектаров стадиона "Украина" и участков вокруг него в долгосрочную аренду ФК "Карпаты", чего хотел клуб.

- Читаю проект постановления: владельцы, две кипрские компании, просят у Львова выделить землю. Параллельно читаю, что игроки "Карпат" оставляют клуб, потому что им не платят зарплату.

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Мы понимаем ситуацию президента клуба, он отсутствует в Украине по известным причинам.

Но мы хотим понимать, что когда принимаем ответственное решение от имени общины Львова, то кому мы предоставляем эту землю: юристам ФК "Карпаты"? Киприотским владельцам?

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В статье: Карпаты (Львов) стадион Украина Львов
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
24.01.2020 в 12:14
Правильно сделали. Пусть сначала зп футболистам дадут, какая земля, алло?
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