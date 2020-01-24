Депутат: Кому мы должны дать землю во Львове - ФК Карпаты или фирмам с Кипра?

Депутат Петр Адамык объяснил, почему городской совет Львова не поддержал выделение 8 гектаров стадиона "Украина" и участков вокруг него в долгосрочную аренду ФК "Карпаты", чего хотел клуб.

- Читаю проект постановления: владельцы, две кипрские компании, просят у Львова выделить землю. Параллельно читаю, что игроки "Карпат" оставляют клуб, потому что им не платят зарплату.

Читайте также Львовский горсовет отказался отдавать стадион Украина в аренду Карпатам

Мы понимаем ситуацию президента клуба, он отсутствует в Украине по известным причинам.

Но мы хотим понимать, что когда принимаем ответственное решение от имени общины Львова, то кому мы предоставляем эту землю: юристам ФК "Карпаты"? Киприотским владельцам?