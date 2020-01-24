Депутат: Кому мы должны дать землю во Львове - ФК Карпаты или фирмам с Кипра?
Объяснил голосования "против"
Депутат Петр Адамык объяснил, почему городской совет Львова не поддержал выделение 8 гектаров стадиона "Украина" и участков вокруг него в долгосрочную аренду ФК "Карпаты", чего хотел клуб.
- Читаю проект постановления: владельцы, две кипрские компании, просят у Львова выделить землю. Параллельно читаю, что игроки "Карпат" оставляют клуб, потому что им не платят зарплату.
Мы понимаем ситуацию президента клуба, он отсутствует в Украине по известным причинам.
Но мы хотим понимать, что когда принимаем ответственное решение от имени общины Львова, то кому мы предоставляем эту землю: юристам ФК "Карпаты"? Киприотским владельцам?
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол NEWS
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nelviv`yanyn (На жаль)
24.01.2020 в 12:14
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...