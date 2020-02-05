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Почему Кадара перевели в дубль и когда вернется Ярмоленко. Главные новости за 4 февраля. Аудио

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Почему Кадара перевели в дубль и когда вернется Ярмоленко. Главные новости за 4 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 4 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

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Почему Тамаша Кадара перевели в дубль киевского "Динамо", когда вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вернется на поле, а также другие новости футбола: история Беседина с допингом, травма Усмана Дембеле, позиция Юргена Клоппа и результаты кубковых соревнований в Испании и Германии. Жми на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Андрей Ярмоленко Ливерпуль главные новости Усман Дембеле Тамаш Кадар
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