Почему Кадара перевели в дубль и когда вернется Ярмоленко. Главные новости за 4 февраля. Аудио

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Почему Тамаша Кадара перевели в дубль киевского "Динамо", когда вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вернется на поле, а также другие новости футбола: история Беседина с допингом, травма Усмана Дембеле, позиция Юргена Клоппа и результаты кубковых соревнований в Испании и Германии. Жми на Play, чтобы быть в курсе всего.