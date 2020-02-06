Ярославский: Государство должно вступить в переговоры по Металлисту
"Вполне реальное" возрождение
Бывший президент ФК "Металлист" Александр Ярославский считает, что возродить клуб возможно, и для этого следует прежде всего довести до конца процедуру банкротства.
"Не что делать, - действуй по уставу. В данном случае - по закону. Процедура банкротства должна быть доведена до конца! Это раз.
Никто не должен мутно наживаться на частях инфраструктуры "Металлиста" - это два. Сегодня, по справедливости, владельцами клуба являются его кредиторы, среди которых, кстати, государство - далеко не самый большой.
Государство должно вступить в переговоры с футболистами и другими донорами. Нельзя бросать людей и компании через колено, игнорировать их право на их же деньги. Поэтому необходимо договориться о расчете с кредиторами - это три.
И четыре: именно совет кредиторов, как и положено в случае банкротства, должен решать судьбу имущества клуба, в том числе и судьбу бренда. Иначе все эти суррогатные пиар-национализации будут разбиты кредиторами в первом же суде ", - говорит Ярославский.