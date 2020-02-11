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Григорий Суркис поддержал идею Зеленского о проведении Олимпиады совместно с Беларусью

Общие новости
(3 голосов)

И привел в пример Евро-2012

Григорий Суркис поддержал идею Зеленского о проведении Олимпиады совместно с Беларусью
Новина українською

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Григорий Суркис высказался относительно идеи проведения Олимпиады совместно с Беларусью.

"Я полностью поддерживаю идею президента Украины по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр совместно с Беларусью.

Хочу напомнить, что в 2004 году я говорил о том, что нужно попробовать провести Евро-2012 вместе с Польшей.

Президент Украины и Польши в глаза мне говорили, что это невозможно представить.

Потом Украину признали лучшей страной, которая принимала финальную часть соревнования в истории.

На сегодня это не только здоровье нации, но и пример для того, чтобы был экономический рост, возможность стать действенным инструментом дипломатической политики.

Сейчас идеи проведения такого мероприятия звучат очень уместно, давайте вместе это осуществлять", — сказал Суркис.

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В статье: Григорий Суркис
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Источник:
UATV

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Комментарии (11)
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vr250278 (Цветково.Черкасская)
11.02.2020 в 20:00
Ну хай "напівшостий" укурок таке меле , а євґєйчік на схилі літ теж щось вживать став ?
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+3
0
Чернышев (Tegusi)
11.02.2020 в 20:22
Шо ти мелеш? Ти нормально пояснити можешь що хотів сказати?
Ответить
0
-2
Helgi65 ( Киев)
11.02.2020 в 20:31
Шо,зовсім української не розумієшь?Чувак все чотко разложив!
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.02.2020 в 19:57
Це для того, щоб розікрасти бюджетні мільярди типа як Богя Колесо на реконструкції НСК та будівництві Львів арени.
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+2
-1
Djibouti (Djibouti)
11.02.2020 в 19:48
Это вполне реализуемый проект, если открытие Олимпиады проводить на стадионе в Киеве, а все совревнования в Беларуси
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0
-5
avatar
Инспектор ( )
11.02.2020 в 19:44
А известно ли этим деятелям что Беларусь одобрила аннексию Крыма?
Ответить
+3
-2
kalimeras09000 (Ирпень)
11.02.2020 в 19:55
а шо, все таки отжали!? а то тут все говорят мол Крым Это украина...а ездить туда нельзя))
Ответить
0
-5
Просто Квашин (Харьков)
11.02.2020 в 20:02
для лишнехромосомных можно...бери билет...
+4
0
avatar
mr.butters (Одесса)
11.02.2020 в 19:13
это, откройте секрет Григорию Михайловичу - Олимпийские игры принимает один город, а не страна. план заведомо не реализуем
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+1
-2
avatar
armik (Киев)
11.02.2020 в 19:26
Открою тебе секрет, что в 1980 году игры проводились в москве, Киеве, минске, Таллине, ленинграде и мытищах
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+1
-3
avatar
armik (Киев)
11.02.2020 в 19:34
Пысы. Гостиный двор в Киеве был построен к этой дате, а не за ,200 лет до того, как вопят тупые понаехавших активисты.
0
-3

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