Григорий Суркис поддержал идею Зеленского о проведении Олимпиады совместно с Беларусью

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Григорий Суркис высказался относительно идеи проведения Олимпиады совместно с Беларусью.

"Я полностью поддерживаю идею президента Украины по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр совместно с Беларусью.

Хочу напомнить, что в 2004 году я говорил о том, что нужно попробовать провести Евро-2012 вместе с Польшей.

Президент Украины и Польши в глаза мне говорили, что это невозможно представить.

Потом Украину признали лучшей страной, которая принимала финальную часть соревнования в истории.

На сегодня это не только здоровье нации, но и пример для того, чтобы был экономический рост, возможность стать действенным инструментом дипломатической политики.

Сейчас идеи проведения такого мероприятия звучат очень уместно, давайте вместе это осуществлять", — сказал Суркис.