Григорий Суркис поддержал идею Зеленского о проведении Олимпиады совместно с Беларусью
И привел в пример Евро-2012
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Григорий Суркис высказался относительно идеи проведения Олимпиады совместно с Беларусью.
"Я полностью поддерживаю идею президента Украины по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр совместно с Беларусью.
Хочу напомнить, что в 2004 году я говорил о том, что нужно попробовать провести Евро-2012 вместе с Польшей.
Президент Украины и Польши в глаза мне говорили, что это невозможно представить.
Потом Украину признали лучшей страной, которая принимала финальную часть соревнования в истории.
На сегодня это не только здоровье нации, но и пример для того, чтобы был экономический рост, возможность стать действенным инструментом дипломатической политики.
Сейчас идеи проведения такого мероприятия звучат очень уместно, давайте вместе это осуществлять", — сказал Суркис.
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