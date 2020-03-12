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Вылет Ливерпуля и Боруссии, операция Степаненко и вирус у Ругани. Главные новости за 11 марта. Аудио

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Вылет Ливерпуля и Боруссии, операция Степаненко и вирус у Ругани. Главные новости за 11 марта. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 11 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

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"Ливерпуль" сложил с себя полномочия обладателя Кубка чемпионов, "Пари Сен-Жермен" остановил Холанда и "Боруссию", а также другие новости футбола. Результаты четвертьфинала Кубка Украины, операция хавбека "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко плюс сводка новостей о коронавирусе – позитивный тест Ругани, отмена матчей и трибуны без зрителей. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
12.03.2020 в 08:55
Англія: -2. Минулорічного домінування вже не буде.
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