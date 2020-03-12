Вылет Ливерпуля и Боруссии, операция Степаненко и вирус у Ругани. Главные новости за 11 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 11 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

"Ливерпуль" сложил с себя полномочия обладателя Кубка чемпионов, "Пари Сен-Жермен" остановил Холанда и "Боруссию", а также другие новости футбола. Результаты четвертьфинала Кубка Украины, операция хавбека "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко плюс сводка новостей о коронавирусе – позитивный тест Ругани, отмена матчей и трибуны без зрителей. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.