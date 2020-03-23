Топ-100 футболистов Закарпатья - версия футбольных статистиков

Футбольные статистики Василий Гаджега, Михаил Рущак и Владимир Католик составили символический список из 100 лучших футболистов - уродженцев Закарпатья.

Авторы принимали во внимание выступления закарпатцев за сборные команды стран (СССР, Украина, Венгрия, Чехословакия), команды-мастеров (элитная лига), спортивное звание и количество игр прежней главную команду края - ФК "Говерла" (СК "Русь", "Спартак", "Верховина", "Закарпатье").

ВРАТАРИ

1. МС СССР Михаил Форкаш (с. Чепа Виноградовский район) - член сборной СССР, ФК «Заря» (Луганск), СКА «Ростов-на-Дону», ФК «Говерла» (Ужгород).

2. МС СССР Эммерих Микулець (пгт Буштино Тячевский район) - ФК «Спартак» (Ивано-Франковск, Москва, Минск).

3. Алексей Бокшай (с. В. Лазы, что на Закарпатье) - член сборной Чехословакии, ФК «Спарта» (Прага), СК «Русь» (Ужгород).

4. МС СССР Золтан Милес (г. Мукачево) - ФК «Авангард» (Тернополь), ФК «Чайка» (Севастополь), ФК «Локомотив» (Херсон, Москва), ФК «Нистру» (Кишинев).

5. Рудольф Биличка (г. Виноградов) - ФК «Динамо» и ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Динамо» (Москва).

6. МС СССР Юрий Сусла (г.. Перечин) - ФК «Карпаты» и СКА «Львов», ЦСКА «Москва», ФК «Спартак» (Ужгород).

7. МС СССР Габор Вайда (г.. Тячев) - ФК «Искра» (Тячев), ФК «Карпаты» (Рахов), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Скороход», «Большевик», «Автомобилист» и « Зенит »(Ленинград).

8. МС СССР Эммерих Майороши (с. Сторожница, что на Закарпатье) - ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Говерла» (Ужгород), ФК «Подолье» (Хмельницкий).

9. МС СССР Вильгельм Пфайфер (г.. Мукачево) - ФК «Верховина» (Ужгород), ФК «Сельмаш» (Львов), ФК «Молдова» (Кишинев), ФК «Локомотив» (Винница).

10. Андрей Гаваши (г. Перечин) - член сборной СССР, ФК «Динамо» (Киев) и ФК «Верховина» (Ужгород).

11. Александр Бокотей (г.. Хуст) - вторая сборная Чехословакии, ФК «Спартак» (Ужгород).

12. Чобо Кахлик (г.. Берегово) - ФК «Авангард» (Харьков), ФК «Нефтяник» (Дрогобыч), ФК «Буковина» (Черновцы), ФК «Локомотив» (Винница) ФК «Колхозник» (Полтава), ФК «Красная Звезда» (Берегово).

13. Андрей Попович (г. Ужгород) - сборная «Азербайджана, ФК« Баку »(Баку), ФК« Закарпатье »(Ужгород), ФК« Минай »(Минай).

14. МС Украины Александр Надь (г. Ужгород) - ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Гонвед» (Будапешт), ФК "Дебрецен" (Венгрия).

15. МС Украины Владимир Васютик (г. Чоп) - ФК «Закарпатье» (Ужгород), ЦСКА Киев.

16. Владимир Овсиенко (г. Чоп) - ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Полесье (Житомир), ФК« Металлист »(Харьков), ФК «Оболонь» (Киев), ФК «Ньиредьхаза».

17. Иван Ковач (г. Ужгород) - ФК «Говерла» (Ужгород), ФК «Карпаты» (Львов).

ЗАЩИТНИКИ

18. ОМС СССР и ВТ России Иосиф Беца (г.. Мукачево) - сборная олимпийская команда СССР, ФК «Большевик» (Мукачево), СКА Львов, ЦБЧА Москва.

19. ОМС СССР Василий Турянчик (с. Чинадиево Мукачевский район) - сборная СССР, ФК «Спартак» (Ужгород), СКА Львов, ФК «Динамо» (Киев), ФК «Карпаты» (Мукачево).

20. ОМС СССР Стефан Решко (с. Ключарки Мукачевский район) - сборная СССР, ФК «Верховина» (Ужгород), ФК «Локомотив» (Винница), ФК «Черноморец» (Одесса), ФК «Динамо» (Киев).

21. МС СССР и ВТ Украины Тиберий Попович (г.. Мукачево) - ФК «Большевик» и ФК «Динамо» (Мукачево), ФК «Динамо» (Москва, Киев), ФК «Колхозник» (Ровно).

22. МС СССР Золтан Брене (г.. Ужгород) - ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Торпедо» (Сталининграда, Москва, Горький), ФК «Колхозник» (Полтава).

23. МС СССР Владимир Плоскина (с. Чинадиево Мукачевский район) - ФК «Говерла» (Ужгород), ФК «Черноморец» (Одесса).

24. МС СССР Иван Осуский (г. Мукачево) - ФК «Большевик» (Мукачево), ФК «Динамо» (Москва), ФК «Полесье» (Житомир), ФК «Спартак» (Ивано-Франковск).

25. МС СССР Гавриил Качур (с. Новое Давыдково Мукачевский район) - ФК «Черноморец» (Одесса), ФК «Буковина» (Черновцы), ФК «Нефтчи» (Баку), СК «Луцк», ФК «Карпаты» (Львов ), ФК «Карпаты» (Мукачево), ФК «Урожай» (Кольчино).

26. МС СССР Александр Поллак (г.. Берегово) - ФК «Говерла» (Ужгород), ФК «Металлист» (Харьков), ФК «Судостроитель» (Николаев), ФК «Шахтер» (Донецк), ФК «Азовец» (Мариуполь ).

27. МС СССР Иван Ледней (с. Долгое Иршавского района) - ФК «Металлист» (Харьков), ФК «Таврия» (Симферополь), ФК «Торпедо» (Запорожье), СКА Киев, ФК «Судостроитель» (Николаев).

28. МС СССР Василий Щерба (с. Ждениево Воловецкий район) - ФК «Говерла» (Ужгород), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Нистру» (Кишинев), ФК «Торпедо» (Львов).

29. МС СССР Иван Герег (г. Хуст) - ФК «Верховина» (Ужгород), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Динамо» (Хмельницкий).

30. МС СССР Арпад Шандор (г. Ужгород) - ФК «Авангард» и «Верховина» (Ужгород), ОБО Львов, ФК «Буковина» (Черновцы), ФК «Спартак» (Ивано-Франковск).

31. МС СССР Федор Чорба (г.. Берегово) - ФК «Буковина» (Черновцы), ФК «Металлург» (Запорожье), ФК «Карпаты» (Львов).

32. МС СССР Ференц Кокольник (г.. Виноградов) - ФК «Автомобилист» и «Подолье» (Житомир), ФК «Спартак» (Ивано-Франковск), ФК «Торпедо» (Луцк), ФК «Горынь» (Ровно).

33. МС Украины Александр Когутич (с. Ракошино Мукачевский район) - ФК «Закарпатье» (Ужгород).

34. МС Украины Иван Билак (г. Виноградов) - ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Нива» (Винница и Тернополь), ФК «Карпаты» (Мукачево).

35. Михаил Ловска (с. Ильница Иршавский район) - ЛВВПУ Львов, ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Земплинг» (Михайловце Словакия).

36. ВТ Украины Тиберий Корпонай (с. Ракошино Мукачевский район) - ФК «Говерла» (Ужгород), ФК «Кремень» (Кременчуг), ФК «Авангард» (Ровно), ФК «Буковина» (Черновцы), ФК «Торпедо» (Луцк).

37. Георгий Лавер (с. Червенево Мукачевский район) - ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Динамо» (Киев, Минск).

38. Иван Улинец (с. Ильница Иршавский район) - ФК «Металлист» (Харьков), ФК «Закарпатье» (г.. Ужгород), ФК «Подолье» (Хмельницкий), ФК «Спартак» (Ивано-Франковск).

39. Степан Асталош (г.. Ужгород) - ФК «Спартак» (Ужгород), ОБО Львов, ФК «Большевик» (Мукачево), ФК «Динамо» (Черновцы).

40. Дюла Баканчош (г.. Берегово) - ФК «Колхозник» (Берегово), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Уралмаш» (Свердловск), ФК «Верховина» (Ужгород).

41. Иван Вагнер (г. Мукачево) - ФК «Говерла» (Ужгород), ФК «Локомотив» (Мукачево), ФК «Звезда» (Кировоград), ФК «Авангард» (Харьков).

42. МС Украины Юрий Путраш (пгт Межгорье) - сборная Украины (U-21), ФК «Таврия» (Симферополь), ФК «Львов», ФК «Закарпатье», ФК «Нива» (Тернополь).

43. ВТ Украины Иосиф Фалес (г.. Свалява) - ФК «Авангард» (Свалява), ФК «Трудовые резервы» (Львов и Ленинград), ФК «Сельмаш» и ФК «Карпаты» (Львов).

44. Мирослав Кабаций (с. Новое Давыдково Мукачевский район) ؅- ФК «приборист» (Мукачево), ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Балтика» (Калининград).

45. Александр Пахомов (г.. Ужгород) - ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Спартак» (Ивано-Франковск).

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

46. ​​ОМС СССР Йожеф Сабо (г.. Ужгород) - олимпийская сборная СССР, ФК «Динамо» (Киев), ФК «Заря» (Ворошиловоград), ФК «Динамо» (Москва), ФК «Верховина» (Ужгород).

47. ОМС СССР Василий Рац (с. Фанчиково Виноградовский район) - сборная СССР, ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Динамо» (Киев), ФК «Ференцварош» (Будапешт).

48. ОМС СССР Иван Яремчук (пгт В. Бычков Раховский район) - сборная СССР, ФК «Днепр» (Черкассы), СКА Киев, ФК «Динамо» (Киев), ФК «Ворскла» (Полтава).

49. Мастер спорта СССР международного класса Ференц Медведь (с. Новое Давыдково, что в Мукачевском) - сборная СССР, ФК «Верховина» (Ужгород), ФК «Динамо» (Киев).

50. МС СССР и ВТ Украины Эрнест Юст (г.. Ужгород) - ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Динамо» (Киев).

51. МС СССР Степан Беца (г.. Мукачево) - ФК «Шахтер» (Горловка) ФК «Днепр», ФК «Металлург» (Запорожье), ФК «Динамо» (Киев).

52. Ласло Пешовник (г.. Ужгород) - сборная Венгрии, УАК Ужгород, ФК «Шабария» (Сомботхей), ФК «Шомодь» (Капошвар).

53. Мастер спорта Украины международного класса Владислав Микуляк (г.. Ужгород) - Сборная Украины (студенческая), ФК «Закарпатье», ФК «Крымтеплица» (Молодежное), ФК «Минай».

54. МС СССР Вячеслав Медведь (с. Новое Давыдково Мукачевский район) - ФК «Металлист» (Харьков), ЦСКА, ФК «Нива» (Тернополь), ФК «Вашуташ» ДШВЦ Дебрецен, ФК «Гажзер» (Гардони) .

55. МС СССР Василий Секеч (г.. Берегово) - ФК «Авангард» (Тернополь), ФК «Энергия» (Новая Каховка), ФК «Локомотив» (Донецк).

56. МС СССР Дезидерий Ковач (г.. Мукачево) - ФК «Искра» (Мукачево), ФК «Верховина» (Ужгород), ФК «Молдова» (Кишинев), ОБО Львов, ЦСКА.

57. МС СССР Василий Грубчак (г.. Мукачево) - ФК «Шахтер» (Донецк), СК «Луцк», ФК «Говерла» (Ужгород), ФК «Таврия» (Симферополь).

58. МС Украины Василий Кобин (с. Страбичево Мукачевский район) - ФК «Карпаты» (Мукачево), ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Шахтер» (Донецк), ФК «Минай» .

59. МС СССР Анатолий Мущинка (г. Мукачево) - сборная Украины, сборная СССР (U-17), ФК «Металлург» (Запорожье), ФК «Гамбург» и ФК «Саарбюкен» (Германия).

60. МС СССР Александр Эней (г. Ужгород) - ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Металлист» (Харьков), СКА «Карпаты» (Львов), ФК «Нива» (Тернополь), ФК «Гонвед» (Будапешт , Венгрия).

61. МС Украины Михаил Кополовец (с. Розтоки Мукачевский район) - ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Минай».

62. МС Украины Адриан Пуканыч (г. Виноградов) - сборная Украины, ФК «Шахтер» (Донецк), ФК «Ильичевец» (Мариуполь), ФК «Полтава», ФК «Севлюш» (Виноградов), ФК «Ужгород».

63. МС Украины Сергей Булеца (с. Корытняны Ужгородский район) - сборная Украины (U-20), ФК «Динамо» (Киев), СК «Днепр».

64. Ласло Пешовник (Мегаи) - член сборной Венгрии (1925-1928 гг.), УАК Ужгород, ФК «Шабарья» (Сомбатхей), ФК «Шомодь» (Капошвар).

65. Юрий Чирков (с. Королево Виноградовский район) - ФК «Локомотив» (Королево), ФК «приборист» (Мукачево), ФК «Ястреб» (Приозерск), ФК «Говерла» (Ужгород).

66. Владимир Пинковский (г.. Ужгород) - ФК «Говерла», ФК «Динамо» (Хмельницкий), СКА и ЛВВПУ Львов.

67. Юрий Чонка (с. Великая Копаня Виноградовский район) - ФК «Берегвидейк» (Берегово), ФК «Металлист» (Харьков), ФК «Севлюш» (Виноградов).

68. Иосиф Бордаш (с. Косино Береговский район) - ФК «Говерла», ФК «Буковина» (Черновцы), ФК «Металлист» (Харьков), ФК «Механизатор» (Иршава).

69. Иван Шангин (г. Ужгород) ФК «Пищевик» (Бандеры), СК «Луцк», ФК «Металлург» (Запорожье), ФК «Закарпатье» (Ужгород).

форвард

НАПАДАЮЩИЕ

70. Мастер спорта СССР международного класса Виктор Пасулько (Ильница Иршавского) - сборная СССР, ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Черноморец» (Одесса), ФК «Спартак» (Москва).

71. Мастер спорта Украины международного класса Мирослав Бундаш (с. Ивановка, что в Мукачевском) - студенческая сборная Украины, ФК «Карпаты» (Мукачево), ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Рига», ФК «Сумы».

72. МС СССР Янош Габовда (с. Ключарки Мукачевский район) - ФК «Верховина» (Ужгород), ФК «Локомотив» (Винница), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Буковина» (Черновцы).

73. МС СССР Томаш Пфайфер (г. Ужгород) - ФК «Верховина», «Говерла» (Ужгород), СКА Львов, Одесса, ФК «Авангард» (Тернополь).

74. МС СССР Золтан Сенгетовский (г.. Ужгород) - ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Динамо» и ФК «Темп» (Киев).

75. МС СССР Иван Буловчак (пгт Великий Березный) - ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Нива» (Винница), ФК «Верховина» (Ужгород), ФК «Десна» (Чернигов).

76. МС СССР Иван Мозер (г.. Мукачево) - сборная СССР, «Спартак» (Киев), «Динамо» (Минск), ФК «Спартак» (Ужгород).

77. МС СССР Иштван Секеч (г.. Берегово) - ФК «Колхозник» (Ровно), ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Динамо» (Киев), ФК «Авангард» (Харьков), СКА Львов, ЦСКА, ФК «Черноморец» (Одесса).

78. МС СССР Юрий Головей (. Ужгород) - ФК «Спартак» (Ужгород, Ивано-Франковск), ФК «Динамо» (Черновцы), ФК «Авангард» (Житомир), ФК «Десна» (Чернигов).

79. МС СССР и ВТ УССР Михаил Коман (г.. Виноградов) - 2-я сборная СССР, ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Динамо» (Киев).

80. МС СССР Николай Русин-младший (г. Мукачево) - сборная СССР (U-17), СКА и ФК «Динамо» (Киев), ФК «Закарпатье» (Ужгород).

81. МС Украины Иван Гецко (с. Ильница Иршавского) - сборные команды СССР и Украины, ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Черноморец» (Одесса), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Днепр» , ФК «Металлист» (Харьков) и другие.

82. МС СССР Эрнест Кеслер (г.. Ужгород) - ФК «Локомотив» и «Спартак» (Ужгород), ОБО Львов.

83. Мастер спорта Украины международного класса Матвей Бобаль-мл. (г. Ужгород) - студенческая сборная Украины, ФК «Закарпатье» (Ужгород), ФК «Крымтеплица» (Счастливое).

84. МС СССР Адальберт Корпонай (с. Ракошино Мукачевский район) - ФК «Кремень» (Кременчуг), ФК «Металлург» (Запорожье).

85. МС СССР Иван Корпонай (с. Ракошино Мукачевский район) - ФК «Кремень» (Кременчуг), ФК «Металлург» (Запорожье), «Днепр» (Днепропетровск), ФК «Закарпатье» (Ужгород), «Нива» (Тернополь Винница), ФК «Черноморец» (Одесса).

86. МС СССР и ВТ Украины Федор Ванзел (г.. Мукачево) - ФК «Шахтер» (Донецк), ФК «Динамо» (Минск), ЦБЧА Москва, ФК «Спартак» (Ужгород).

87. Гейза Калочаи (г.. Берегово) - сборная Венгрии и Чехословакии, СК «Русь» (Ужгород), ФК «Гонвед» (Будапешт).

88. МС СССР Степан Варга (г.. Мукачево) - сборная СССР (олимпийская) ФК «Верховина» и «Говерла» (Ужгород), СКА Львов, ЦСКА, ФК «Молдова» (Кишинев), ФК «Черноморец» (Одесса) .

89. МС СССР Вильгельм Теллингер (г.. Мукачево) - молодежная сборная СССР, ФК «Верховина» (Ужгород), ФК «Подолье» (Хмельницкий), ЦСКА, СКА «Ростов-на-Дону», «приборист» (Мукачево) .

90. МС СССР Имре Лендел (г. Мукачево) - ФК «Верховина» (Ужгород), СКА Львов, ФК «Локомотив» (Винница), ФК «Карпаты» (Мукачево).

91. МС СССР Василий Милес (г. Мукачево) - ФК «Локомотив» (Винница), ФК «Буковина» (Черновцы), ФК «Металлист» (Харьков), ФК «Локомотив» (Херсон), ФК «Спартак» (Нальчик ).

92. МС СССР Михаил Штуллер (г.. Ужгород) - ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Авангард» (Харьков), СКА Киев, ФК «Шахтер» (Александрия), ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Станислав »(Ивано-Франковск), ФК« Динамо »(Киев).

93. Иван Диковец (с. Загорб Великоберезнянский район) - ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Динамо» (Киев), ФК «Шахтер» (Донецк), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Буковина» (Черновцы ).

94. Дезидерий Товт (г.. Ужгород) - СК «Русь» и ФК «Спартак» (Ужгород), ФК «Динамо» (Киев).

95. Иван Пажо (г.. Ужгород) - ФК «Спартак» и «Верховина» (Ужгород), ФК «Колхозник» (Полтава), ОБО Львов.

96. Матвей Бобаль-ст. (Г.. Ужгород) - юношеская сборная СССР, ФК «Динамо» (Киев), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Закарпатье» (Ужгород).

97. Иосиф Микуланинец (с. Новое Давыдково, что в Мукачевском) - сборная юношеская СССР, ФК «Динамо» (Киев), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Закарпатье» (Ужгород).

98. Иван Шопа (с. Долгое Иршавский район) - ФК «Верховина» (Ужгород), ФК «Спартак» (Ивано-Франковск), ФК «Судостроитель» (Николаев), ФК «Карпаты» (Львов).

99. МС СССР Вячеслав Лендел (г.. Рахов) - ФК «Карпаты» (Рахов), ФК «Говерла» (Ужгород), ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Юкрейниан Лайонс» (Чикаго, США).

100. Роберт Гегедош (г.. Ужгород) - ФК «Говерла» (Ужгород), ФК «Металлист» (Харьков), ФК «Кремень» (Кременчуг), ФК «Минай», ФК «Металлист-1925» (Харьков).