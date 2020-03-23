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Панков: Советую своим футболистам пойти на финансовые уступки клубам

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Агент понимает всю серьезность ситуации

Панков: Советую своим футболистам пойти на финансовые уступки клубам
Новина українською

Известный украинский агент Александр Панков высказал свое мнение о возможном финансовом кризисе клубов в связи с пандемией коронавируса, и как следствие, приостановкой почти всех футбольных турниров.

"Это очень тяжелый период как для мира, так и для футбола. Что касается клубов, которые будут урезать зарплаты игрокам, уже есть некоторые звонки от футболистов из разных стран, которых уже предупредили, что возможно будут какие-то санкции на время карантина, на время коронавируса.

Но это уже дело каждого клуба. Можно считать это форс-мажором. Я думаю, будет очень много разбирательств в ФИФА и в CAS. Конечно клуб не может в одностороннем порядке пересмотреть контракт, нужно индивидуально договариваться с каждым футболистом.

Мое мнение – время непростое. И чтобы сохранить клубы и футбол в целом, желательно пересмотреть контракты, поджать ремни. Я советую всем своим футболистам пойти на условия клубов, чтобы клуб сохранил финансовую стабильность", - сказал Панков.

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В статье: Александр Панков коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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