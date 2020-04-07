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Серебряный матч, Ярмола vs Коно, Каштру vs Фонсека и топ-книги о футболе. ТаТоТаке №137

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О Гримм-ударе и любимых футболистах

Серебряный матч, Ярмола vs Коно, Каштру vs Фонсека и топ-книги о футболе. ТаТоТаке №137
Новина українською

Шоу ТаТоТаке устроило студию в квартире Сергея Болотникова, чтобы не оставить поклонников футбола без свежих выпусков на карантине.

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Отвечаем на ваши вопросы, делимся инсайда и даже ... играем на гитаре!

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В статье: Томас Гримм ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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