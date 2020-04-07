Серебряный матч, Ярмола vs Коно, Каштру vs Фонсека и топ-книги о футболе. ТаТоТаке №137
О Гримм-ударе и любимых футболистах
Шоу ТаТоТаке устроило студию в квартире Сергея Болотникова, чтобы не оставить поклонников футбола без свежих выпусков на карантине.
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Отвечаем на ваши вопросы, делимся инсайда и даже ... играем на гитаре!
- Оцениваем идею серебряного матча за ЛЧ между "Динамо" и "Зарей"
- Перенос Евро поможет или повредит нашей сборной?
- Кто круче - Ярмоленко или Коноплянка?
- Каштру против Фонсеки - чей "Шахтер" лучше?
- Комментируем слухи о Коваленко и Мудрике в "Роме"
- Гримм размазал украинский футбол в швейцарской прессе
- Сколько получат "Карпаты" от следующего трансфера Карраскаля
- Наши любимые футболисты
- Советуем крутые книги о футболе
- От скуки на карантине Спиваковский написал и сыграл песню
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Источник:Ютуб-канал ТаТоТаке
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