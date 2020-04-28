Девич о завершении карьеры: Каждый конец - это новое начало

Экс-игрок национальной сборной Украины, харьковского "Металлиста", донецкого "Шахтера" и луцкой "Волыни" Марко Девич в своем Инстаграме попрощался с карьерой игрока.

"Я счастлив и горд тем, что у меня был шанс заниматься тем, что я больше всего люблю.

Я хочу поблагодарить семью, родителей и всех дорогих друзей за бесконечную любовь и поддержку, которую они дарили мне все это время.

Хочу выразить слова благодарности руководителям, тренерам, игрокам команд и сборной Украины, и всем тем, с кем я имел честь сотрудничать. Каждый конец - это новое начало!", - написал Девич.

Напомним, что Девич только в чемпионате Украины отыграл 219 матчей, на его счету 90 голов, что является третьим показателем в рейтинге бомбардиров высшего дивизиона. В составе "Металлиста" шесть раз выигрывал бронзу и один раз серебряные награды Чемпионата, с "Шахтером" побеждал в Суперкубке Украины. Автор первого хет-трика в истории национальной сборной.