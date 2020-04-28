УАФ провела совещание, на котором обсуждались варианты выхода из карантина

Украинская ассоциация футбола провела рабочее совещание, в котором кроме представителей УАФ приняли участие представители Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, Всеукраинского профессионального союза "Футбол Украины", а также руководители УПЛ и ПФЛ.

Во время общения функционеры обменялись данными о текущей ситуации в украинских профессиональных командах. В частности, обсудили варианты выхода из карантина и ситуацию с контрактами, на выполнение которых может повлиять изменение даты окончания сезона.

Также состоялось предварительное обсуждение разработанных лигами вариантов календарей матчей после возобновления соревнований.

В ближайшее время УАФ также намерена провести подобные совещания и с представителями команд УПЛ и ПФЛ.