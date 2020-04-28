  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ провела совещание, на котором обсуждались варианты выхода из карантина
В тренде

УАФ провела совещание, на котором обсуждались варианты выхода из карантина

Общие новости
(1 голосов)

Ясности пока что мало

УАФ провела совещание, на котором обсуждались варианты выхода из карантина
Новина українською

Украинская ассоциация футбола провела рабочее совещание, в котором кроме представителей УАФ приняли участие представители Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, Всеукраинского профессионального союза "Футбол Украины", а также руководители УПЛ и ПФЛ.

Во время общения функционеры обменялись данными о текущей ситуации в украинских профессиональных командах. В частности, обсудили варианты выхода из карантина и ситуацию с контрактами, на выполнение которых может повлиять изменение даты окончания сезона.

Также состоялось предварительное обсуждение разработанных лигами вариантов календарей матчей после возобновления соревнований.

В ближайшее время УАФ также намерена провести подобные совещания и с представителями команд УПЛ и ПФЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УАФ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...