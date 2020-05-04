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В УАФ еще не знают, на что будут потрачены 4,3 млн евро, которые Ассоциации выделил УЕФА

Общие новости
(1 голосов)

Ассоциация изучает ситуацию и проводит совещания с региональными федерациями

В УАФ еще не знают, на что будут потрачены 4,3 млн евро, которые Ассоциации выделил УЕФА
Новина українською

В Украинской ассоциации футбола пока что не знают, как и куда будут использованы деньги (порядка 4,3 млн евро), которые УЕФА выделил каждой ассоциации на борьбу с последствиями COVID-19.

На запрос "Трибуны" в УАФ ответили, что Ассоциация изучает ситуацию, совещается з региональными ассоциациями и анализирует вероятные последствия возобновления чемпионата. От этого и будет зависеть, какие сферы украинского футбола будут больше других нуждаться в финансовой помощи.

Соответственно, в УАФ пока не готовы говорить, какая именно часть денег будет использована для этих нужд.

Напомним, что согласно программе HatTrick УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро (порядка 4,3 млн евро каждой стране) на помощь в борьбе с последствиями COVID-19 в своих странах.

При этом каждая национальная ассоциация будет сама определять, как и куда потратить эти деньги.

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В статье: УАФ коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.05.2020 в 21:07
Площадок настроить футбольных,школам футбольным помощь выдать,маленькие стадионы подрихтовать,вот на что!!!!!
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Просто Квашин (Харьков)
04.05.2020 в 20:27
КАК НА ЧТО ? НА ВОТ ЭТО: Список чиновников Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) с их зарплатами опубликовал у себя в Facebook журналист Константин Андриюк."Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц", - написал Андриюк. Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн; Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн; Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн; Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн; Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн; Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн; Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн. Журналист уточнил, что абсолютно спокоен за все цифры и у него на руках есть все доказательства. "С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – отметил Андриюк.
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