В УАФ еще не знают, на что будут потрачены 4,3 млн евро, которые Ассоциации выделил УЕФА

В Украинской ассоциации футбола пока что не знают, как и куда будут использованы деньги (порядка 4,3 млн евро), которые УЕФА выделил каждой ассоциации на борьбу с последствиями COVID-19.

На запрос "Трибуны" в УАФ ответили, что Ассоциация изучает ситуацию, совещается з региональными ассоциациями и анализирует вероятные последствия возобновления чемпионата. От этого и будет зависеть, какие сферы украинского футбола будут больше других нуждаться в финансовой помощи.

Соответственно, в УАФ пока не готовы говорить, какая именно часть денег будет использована для этих нужд.

Напомним, что согласно программе HatTrick УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро (порядка 4,3 млн евро каждой стране) на помощь в борьбе с последствиями COVID-19 в своих странах.

При этом каждая национальная ассоциация будет сама определять, как и куда потратить эти деньги.