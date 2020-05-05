Чемпионат ДЮФЛ будет остановлен. Чемпионов и вылетевших определять не будут
Дети сезон не доиграют
Сегодня в Доме футбола состоялось заседание рабочей группы УАФ, на котором обсуждалась возможность остановки либо продолжения чемпионатов детско-юношеской футбольной лиги Украины.
В итоге, на заседании было принято решение завершить чемпионаты ДЮФЛУ и заморозить все результаты, зафиксированные на момент остановки чемпионатов. При этом призеры и команды, которые вылетают, не будут определены.
Теперь данное решение должен рассмотреть и утвердить исполком ДЮФЛУ, после чего он получит официальный статус.
Также сообщается, что если ситуация с коронавирусом будет позволять, новый чемпионат ДЮФЛУ планируется начать в сентябре.
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Источник:УАФ
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