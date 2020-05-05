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Чемпионат ДЮФЛ будет остановлен. Чемпионов и вылетевших определять не будут

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Дети сезон не доиграют

Чемпионат ДЮФЛ будет остановлен. Чемпионов и вылетевших определять не будут
Новина українською

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание рабочей группы УАФ, на котором обсуждалась возможность остановки либо продолжения чемпионатов детско-юношеской футбольной лиги Украины.

В итоге, на заседании было принято решение завершить чемпионаты ДЮФЛУ и заморозить все результаты, зафиксированные на момент остановки чемпионатов. При этом призеры и команды, которые вылетают, не будут определены.

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Теперь данное решение должен рассмотреть и утвердить исполком ДЮФЛУ, после чего он получит официальный статус.

Также сообщается, что если ситуация с коронавирусом будет позволять, новый чемпионат ДЮФЛУ планируется начать в сентябре.

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В статье: ДЮФЛ УАФ коронавирус
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Источник:
УАФ

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