Арбитры проанализировали матчи 19-23 туров и 1/4 Кубка Украины

Инструкторская группа комитета арбитров УАФ еженедельно готовит учебные материалы и устраивает мастер-классы в формате дистанционного обучения с использованием современных технологий. В них принимают участие все категории арбитров, ассистентов арбитра и наблюдателей арбитража всеукраинских соревнований по футболу среди профессиональных команд УПЛ и ПФЛ.

На этом этапе были использованы видеоматериалы УПЛ нынешней весенней части соревнований.

Главной целью является поддержка игрового тонуса, развития профессиональных навыков и синхронизация мнений относительно отдельных трактовок игровых ситуаций, которые бы отвечали современным требованиям Правил игры и методических рекомендаций IFAB, УЕФА и УАФ.

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На этой неделе был завершен самоанализ матчей 19-23 туров УПЛ и 1/4 Кубка Украины.

Сейчас инструкторы комитета арбитров УАФ готовят новый подбор различных учебных видеоматериалов для дальнейшего дистанционного обучения. Так будет продолжаться до завершения карантина.