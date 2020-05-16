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После завершения карьеры игрока Милевский собирается вернуться в Киев

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35-летний игрок думает о ближайшем будущем?

После завершения карьеры игрока Милевский собирается вернуться в Киев
Новина українською

Нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский задумывается над завершением карьеры футболиста.

- Думаю уже о том, что будет дальше. У меня с "Динамо" контракт до декабря. Что будет здесь, как будет в дальнейшем, продлят меня или не продлят еще на год – буду разговаривать в ближайшее время. Через 4-6 месяцев буду разговаривать.

Если будут силы, может, стоит еще годик-полтора "попылить". Но все равно, кажется, нужно будет возвращаться в Киев. Даже по работе, по Youtube-каналу. Там много подвязок, много людей, с которыми можно работать.

Скорее всего, буду возвращаться в Киев, хотя я родился в Минске и сейчас очень хорошо себя чувствую в Бресте. Но, наверное, провожу последние оставшиеся годы в футболе, – сказал Милевский в эфире своего YouTube-канала.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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