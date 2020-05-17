Александр Денисов: Не чувствую себя ни дончанином, ни киевлянином, чувствую себя украинцем

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о жизни в Киеве.

- С 2008 года уже на постоянной основе здесь. Не чувствую себя ни дончанином, ни киевлянином, потому что все в мире так глобализировалось за последние 15 лет. Вот этот момент путешествия, возможностей, которые стали доступны человечеству, ты проводишь в разных городах много времени.

Где семья – там ты и чувствуешь себя дома. И в Барселоне, и в Лондоне, и в Киеве.

Безусловно, я не могу долго без Украины. Это пошло еще с тех времен, когда в 1995 году я мог остаться в США, уже был бы американцем. Но я хотел в Украину, домой. Очень люблю Украину. А Донецк после переезда... Ты оброс в Киеве большим количеством друзей, интересных людей. Жизнь переместилась сюда.

Не чувствую себя ни дончанином, ни киевлянином, чувствую себя украинцем, – сказал Денисов в эфире youtube-канала "Бомбардир".