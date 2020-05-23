Тренер Динамо назвал матчи, которые оставили больше всего впечатлений

Тренера "Динамо" U19 Игорь Костюк ответил на 5 вопросов клубной анкеты.

1. Какими видами спорта интересуетесь, кроме футбола?

- Интересны все виды спорта, особенно международные соревнования. Если говорить о виде спорта, за которым больше всего слежу, то это футнет (теннисбол).

2. Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?

- Футнет, настольный теннис. В теннис играю дома с друзьями и родными. Футнет – увлечение, даже участвовал в международных соревнованиях в Чехии.

3. Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- Однозначно, это Даша Белодед. Хорошо знаком с ее родителями, которые, кстати, и тренируют Дашу. Она большая умничка! В 17 лет стала чемпионкой мира среди взрослых (самая молодая в истории среди мужчин и женщин). Даша – пример для молодых спортсменов. Еще и красотка!

4. Занимались в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Да, в детстве занимался борьбой (самбо).

5. Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Финал Лиги чемпионов 2008 года "Манчестер Юнайтед" - "Челси", если говорить о посещенных. А эмоционально, конечно же, как для тренера – наш прошлогодний матч с "Ювентусом".