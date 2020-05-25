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Трагедия Милевского в Кубке и новый претендент на игрока Шахтера. Главные новости за 24 мая. Аудио

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Трагедия Милевского в Кубке и новый претендент на игрока Шахтера. Главные новости за 24 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеУбедительный Шахтер, продажа Черноморца, поражение Милевского. Главные новости за 24 мая

"Шахтер" громит "Рух" и получает предложение от "Пари Сен-Жермен" по поводу трансфера своего правого защитника, но это не все новости. Стадион "Черноморец" продан, одиозный регионал может стать у руля одесского клуба; Милевский получает травму и проигрывает в финале Кубка Беларуси, а также результаты воскресных матчей Бундеслиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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