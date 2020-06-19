Протасов: Во время пандемии мы существенно уменьшили расходы на обеспечение деятельности администрации УАФ.

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов разъяснил ситуацию с деньгами, которые УЕФА выделил национальным ассоциациям на борьбу с коронавирусом.

- Мы уже неоднократно объясняли, что средства, о которых идет речь, не являются дополнительными выплатами от УЕФА. В соответствующем постановлении УЕФА вы не найдете слов "дополнительно выделяются" по этим средствам. Это деньги, которые каждая национальная ассоциация получает в рамках программы "Хет-трик" УЕФА на реализацию утвержденных ранее программ.

- Можете уточнить, какие именно направления обычно УАФ использует эти средства?

- Это не секрет и эта информация уже не раз появлялась как на сайте УАФ, так и в социальных сетях. Программа "Хет-трик" предусматривает деятельность национальных ассоциаций по следующим направлениям: финансирование сборов и матчей юношеских сборных, детско-юношеский футбол, социальная деятельность, образовательные программы, развитие инфраструктуры, организация футбольных мероприятий с участием детей и подростков, развитие женского футбола, арбитраж и административные расходы.

Между прочим, во время пандемии мы существенно уменьшили расходы именно на обеспечение деятельности администрации УАФ.

Понятно, что введение карантина и последствия пандемии для футбола, полный масштаб которых станет понятен только со временем, внесли и еще будут вносить свои коррективы и в дальнейшем. Поэтому деятельность и планы УАФ и других национальных ассоциаций по всем этим направлениям будут корректироваться.

И, понимая это, УЕФА разрешил каждой национальной ассоциации, не только УАФ, использовать часть средств программы "Хет-трик" на преодоление последствий пандемии. Но, повторюсь, это не дополнительные средства. Мы можем только перераспределить их в рамках помощи от УЕФА. И если часть финансового транша будет использована на борьбу с последствиями пандемии, то остальные средства пойдут на целевое финансирование утвержденных ранее проектов, которые будут реализованы после восстановления полноценного футбольной жизни в Украине.

- Уменьшилось ли во время пандемии финансирование УАФ своих региональных ячеек?

- Нет. Как известно, в этом году УАФ вдвое увеличила помощь региональным ассоциациям. Сейчас каждая из них ежемесячно получает 100 тысяч гривен. В год это 1200000 гривен, а для всех региональных ассоциаций сумма в год составляет около 30 млн грн.

Согласно решению исполкома УАФ, часть этих ежемесячных выплат также может быть использована нашими коллегами в регионах для преодоления последствий COVID-19. Но говорить о конкретном проценте этих расходов и направлениях пока рано, поскольку карантин продолжается.

Также отмечу, что согласно медицинскому протоколу, утвержденного МЗ Украины, тестирование арбитров и наблюдателей арбитража на коронавирус должно было ложиться на плечи клубов. Но по просьбе УПЛ и ПФЛ эти расходы финансирует Украинская ассоциация футбола. С учетом продления карантина до 31 июля, УАФ потратит на тесты для арбитров и наблюдателей арбитража минимум два миллиона гривен. Уже сейчас на это мы потратили около полумиллиона гривен. И тестирование еще будут продолжаться.

Также, напомню, УАФ уже не один год финансирует арбитраж в Первой и Второй лигах. На это уходит около шести с половиной миллионов гривен за сезон. И сейчас клубы после обновления соревнований в Первой лиге не несут финансовых затрат на арбитраж - это и в дальнейшем продолжит оплачивать УАФ.

В любом случае нам нужно будет отчитаться перед администрацией УЕФА, как мы потратим предоставлены средства. Поэтому не хотелось бы слышать спекуляции на эту тему, манипулирование фактами и информацией. Мы в УАФ прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации оказалась и наша страна, и весь украинский футбол.