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Долгожданное приобретение главного стадиона Одессы компанией из США - под угрозой срыва

Общие новости
(2 голосов)

21-я попытка продажи может быть неудачной?

Долгожданное приобретение главного стадиона Одессы компанией из США - под угрозой срыва
Новина українською

Приобретение одесского стадиона "Черноморец" компанией Allrise Capital Inc. из США может сорваться из-за наложения киевским судом ареста на арену.

До этого времени американская компания, которая победила на аукционе, уже оплатила 193,7 миллиона гривен, началась подготовка к заключению нотариальной сделки купли-продажи.

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Но 11 июня Шевченковский райсуд Киева наложил арест на стадион. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), сделал это судья, который ранее отменял аресты активов "Имэксбанка" (стадион - залог банка).

В ответ подано ходатайство об отмене ареста в апелляционном суде, а в Шевченковском райсуде Киева обжаловано решение судьи. Рассмотрение обоих дел предстоит 2 и 3 июля.

Также ФГВФЛ обратился с жалобой на судью Шевченковского райсуда Киева в Высший Совет Правосудия.

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В статье: Стадион Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФГВФО

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Комментарии (2)
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Бандеровець) (Одесса)
02.07.2020 в 10:49
Статья не о чем процесс идёт
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simargl (Чернигов)
02.07.2020 в 09:07
Не удивлен. Суд, самый гуманный суд ...
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