Долгожданное приобретение главного стадиона Одессы компанией из США - под угрозой срыва

Приобретение одесского стадиона "Черноморец" компанией Allrise Capital Inc. из США может сорваться из-за наложения киевским судом ареста на арену.

До этого времени американская компания, которая победила на аукционе, уже оплатила 193,7 миллиона гривен, началась подготовка к заключению нотариальной сделки купли-продажи.

Но 11 июня Шевченковский райсуд Киева наложил арест на стадион. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), сделал это судья, который ранее отменял аресты активов "Имэксбанка" (стадион - залог банка).

В ответ подано ходатайство об отмене ареста в апелляционном суде, а в Шевченковском райсуде Киева обжаловано решение судьи. Рассмотрение обоих дел предстоит 2 и 3 июля.

Также ФГВФЛ обратился с жалобой на судью Шевченковского райсуда Киева в Высший Совет Правосудия.