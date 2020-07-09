Динамо побеждает, Малиновский ассистирует, Лунин пропускает. Главные новости за 8 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Динамо" обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины в серии пенальти, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко вышли в основе на свои матчи в АПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. Малиновский продолжает быть идеальным джокером для Гасперини, Лунин некритично пропускает, а "Барселона" добывает победу в дерби. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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