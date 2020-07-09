Кубок Динамо, выход Малиновского, матчи Зинченко и Лунина. Главные новости за 8 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 8 июля

Финальный матч против "Ворсклы" начался не лучшим образом для киевлян. Уже в дебюте счет открыл Степанюк. Но подопечные Михайличенко усилиями Вербича, который играл в нападении, выровняли положение, после чего взяли мяч под свой контроль и создали не одну возможность, чтобы выйти вперед. В конце концов, ни "Динамо", ни "Ворскле" не удалось еще забить хотя бы раз, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти. 11-метровые команды пробивали безупречно до 8-го раунда. Затем вратарей не смогли обыграть Сапай и Миколенко, а в последней двойке Баенко пробил выше ворот, а Шабанов принес "Динамо" победу, а с ней и 12-й Кубок Украины.

Ошибка против "Саутгемптона" не ослабил позиции Александра Зинченко - он вышел в основе "Сити" на игру с "Ньюкаслом". Горожане получили более чем убедительную победу - 5:0, Саша отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился. Андрей Ярмоленко тоже вышел с первых минут на матч против "Бернли", но сыграл всего час. Украинец несколько раз угрожал воротам, но на этот раз не повезло. Ни Андрею, ни всему "Вест Хэма" - "Бернли" победил 1:0.

Также отметим, что снова проиграл "Вулверхэмптон" - на этот раз прямому конкуренту "Шеффилду", который таким образом сократил отставание до одного очка. "Ливерпуль" обыграл "Брайтон" 3:1 и сделал еще один шаг к рекорду по набранным очкам.

Руслан начал матч против "Сампдории" на скамейке запасных. Но во втором тайме при счете 0:0 Гасперини выпустил его на замену. Именно Малиновский исполнил результативную подачу с углового на Толои, после чего "Аталанта" уже довела матч до победы со счетом 2:0. Пока "Интер" не сыграет свой матч с "Вероной", бергамцы будут на третьем месте. Наконец победила "Рома" - команда Фонсеки обыграла "Парму" 2:1. С таким же счетом "Наполи" справился с "Дженоа". Римляне и неаполитанцы поспорят за 5-6 место.

Команда украинского голкипера принимала "Лас Пальмас". "Овьедо" забил по голу в каждом из таймов, только потом позволил сопернику один мяч отыграть. Всего в рамку Лунина летело четыре удара, с тремя он справился. "Овьедо" пока оторвалось от зоны вылета на три очка, но конкуренты свои матчи сыграют в четверг.

Это было каталонском дерби с "Эспаньолом". На 50-й минуте "Барса" осталась в меньшинстве - за грубую игру прямую красную получил Фати. Впрочем, "Эспаньол" через три минуты ответил тем же, а еще через шесть Луис Суарес забил единственный в игре мяч. Между тем "Вильярреал" переиграл "Хетафе" и, похоже, окончательно развеял мечты мадридцев о Лиге Чемпионов.