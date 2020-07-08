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АПЛ. Ман Сити с Зинченко громит Ньюкасл, Вест Хэм с Ярмоленко уступает Бернли

Англия
(1 голосов)

А Шеффилд на последних секундах вырывает победу у Вулверхэмптона

АПЛ. Ман Сити с Зинченко громит Ньюкасл, Вест Хэм с Ярмоленко уступает Бернли
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Чемпионат Англии. 34-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед 5:0

Голы: Габриэл Жезус 10, Марез 21, Фернандес 58, Д. Силва 65, Стерлинг 90+1

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 5. Стоунз, 30. Отаменди, 27. Канселу, 11. Зинченко, 16. Родри, 17. де Брюйне, 47. Фоден, 21. Д. Силва, 9. Габриэл Жезус, 26. Марез.

Ньюкасл: 1. Дубравка, 5. Шер, 17. Крафт, 18. Фернандес, 22. Едлин, 8. Шелви, 11. Ритчи, 23. Лазаро, 28. Роуз, 42. Бенталеб, 9. Жоэлинтон.

АПЛ. Ман Сити с Зинченко громит Ньюкасл, Вест Хэм с Ярмоленко уступает Бернли - изображение 1

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Олимпийский стадион (Лондон)

Вест Хэм - Бернли 0:1

Голы: Родригес 39

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 18. Форнальс, 24. Фредерикс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 7. Ярмоленко (Алле 62), 17. Боуэн.

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 23. Питерс, 26. Бардсли, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес, 27. Выдра (Вуд 58).

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Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0

Голы: Эган 90+3

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 5. О`Коннелл, 16. Норвуд, 23. Осборн, 32. Берге, 9. Макберни, 10. Шарп.

Вулверхэмптон: 11. Руй Патрисиу, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 18. Жота, 37. Траоре, 9. Хименес.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити "Ньюкасл" Шеффилд Юнайтед Бернли Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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