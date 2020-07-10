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Один из лучших полузащитников своего времени: сегодня день рождения празднует Леонид Буряк

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Мог отдать пас на любое расстояние

Один из лучших полузащитников своего времени: сегодня день рождения празднует Леонид Буряк
Новина українською

Леонид Иосифович Буряк родился 10 июля 1953 года в Одессе. Буряк – советский и украинский футболист и тренер. В прошлом полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР, главный тренер сборной Украины в 2002—2003 гг.

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Также защищал цвета "Черноморца", московского "Торпедо" и "Металлиста". Успел поиграть в Финляндии.

В составе "Динамо" стал мастером спорта СССР, 5 раз выигрывал чемпионат СССР, трижды становился обладателем Кубка страны, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА в 1975-м. В том же году был номинирован на Золотой мяч (23 место).

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В статье: Леонид Буряк
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