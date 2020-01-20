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Леонид Буряк. Тот, кто притягивал трофеи. ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

О легенде Черноморца, Динамо и Металлиста

Леонид Буряк. Тот, кто притягивал трофеи. ВИДЕО
Новина українською

Звездой мирового масштаба невозможно стать без поддержки сильных партнеров. У Шевченко был сначала Ребров, потом невероятный полузащита Милана, Роналду снабжали передачами Кроос и Модрич, зависимость Месси от Хави и Иньесты давно стала притчей во языцех. Свой «оруженосец» был и у самого звездного футболиста Динамо времен СССР - Олега Блохина.

Канал UA-Футбол продолжает исторический цикл сюжетом о Леониде Буряке, который и после того, как покинул Киев, продолжал коллекционировать большие победы.

А вы застали игру великого плеймейкера? Есть ли кто-то в нынешнем Динамо похожий на Леонида Буряка за игровыми характеристиками? Как считаете, не поспешил ли Игорь Суркис, уволив его после нескольких стартовых неудач в 2005-м? Пишите в комментариях и не забывайте подписываться на канал.

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В статье: Леонид Буряк Динамо (Киев) Металлист (Харьков) канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
20.01.2020 в 13:23
Великий футболист!!!
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