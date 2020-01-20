Леонид Буряк. Тот, кто притягивал трофеи. ВИДЕО

Звездой мирового масштаба невозможно стать без поддержки сильных партнеров. У Шевченко был сначала Ребров, потом невероятный полузащита Милана, Роналду снабжали передачами Кроос и Модрич, зависимость Месси от Хави и Иньесты давно стала притчей во языцех. Свой «оруженосец» был и у самого звездного футболиста Динамо времен СССР - Олега Блохина.

Канал UA-Футбол продолжает исторический цикл сюжетом о Леониде Буряке, который и после того, как покинул Киев, продолжал коллекционировать большие победы.

А вы застали игру великого плеймейкера? Есть ли кто-то в нынешнем Динамо похожий на Леонида Буряка за игровыми характеристиками? Как считаете, не поспешил ли Игорь Суркис, уволив его после нескольких стартовых неудач в 2005-м? Пишите в комментариях и не забывайте подписываться на канал.