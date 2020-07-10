Генсек УАФ отреагировал на обнародование письма Шахтеру по поводу 300 000 грн
Было это в 2016 году
Генеральный секретарь и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал обнародование журналистом Константином Андриюк письма, в котором тогдашняя Федерация футбола Украины (сегодня это УАФ) просит у донецкого "Шахтера" выделить безвозвратно 300 000 гривен на свои уставные нужды.
Юрий Записоцкий подтвердил, что письмо аутентичное.
Это форма компенсации за пользование стадионом Банникова. "Шахтер" проводил там свои тренировки.
Это сумма за определенное количество тренировок.
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Источник:Фейсбук-сторінка Романа Бебеха
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
10.07.2020 в 13:22
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Unbessiegbarr (Ирпень)
10.07.2020 в 13:37
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