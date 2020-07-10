Генсек УАФ отреагировал на обнародование письма Шахтеру по поводу 300 000 грн

Генеральный секретарь и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал обнародование журналистом Константином Андриюк письма, в котором тогдашняя Федерация футбола Украины (сегодня это УАФ) просит у донецкого "Шахтера" выделить безвозвратно 300 000 гривен на свои уставные нужды.

Юрий Записоцкий подтвердил, что письмо аутентичное.