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Генсек УАФ отреагировал на обнародование письма Шахтеру по поводу 300 000 грн

Общие новости
(3 голосов)

Было это в 2016 году

Генсек УАФ отреагировал на обнародование письма Шахтеру по поводу 300 000 грн
Новина українською

Генеральный секретарь и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал обнародование журналистом Константином Андриюк письма, в котором тогдашняя Федерация футбола Украины (сегодня это УАФ) просит у донецкого "Шахтера" выделить безвозвратно 300 000 гривен на свои уставные нужды.

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Юрий Записоцкий подтвердил, что письмо аутентичное.

Это форма компенсации за пользование стадионом Банникова. "Шахтер" проводил там свои тренировки.

Это сумма за определенное количество тренировок.

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В статье: Роман Бебех Шахтер (Донецк) Константин Андриюк Юрий Записоцкий УАФ
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
10.07.2020 в 13:22
Ооооо...Криминал... Так и зэчара Янукович скажет, что две фуры наличных долларов вывезенных с межигорья - это компенсация за страусов...
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+6
-2
Unbessiegbarr (Ирпень)
10.07.2020 в 13:37
главное чтоб клоун зелепупок молчал .. а мнение ваFFлера с хурькова интересно разве что бомжам с троещины
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+1
-3


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